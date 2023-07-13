«طيران الإمارات» تبني شراكات واسعة تغطي أكثر من 800 مدينة

يواصل أكثر من 50 ألف عميل في المتوسط يومياً، سفرهم إلى الوجهات التي يختارونها من خلال رحلات المشاركة بالرمز أو الإنترلاين، التي يشغلها العديد من شركاء «طيران الإمارات». وساعدت شراكات الناقلة، التي تراكمت على مر السنين، في تعزيز نموها، وتمكين الاتصال بسهولة للعملاء.

وأكدت «الناقلة» في بيان أمس، أنه على الرغم من أن استراتيجية «طيران الإمارات» كانت تركّز دائماً على النمو الذاتي، إلا أن شراكاتها الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الإنترلاين والرمز المشترك تساعد على توسيع وجودها عالمياً، وتمكين عملائها من الوصول إلى أماكن أوسع من شبكة وجهاتها الخاصة. وستواصل «طيران الإمارات» تطوير استراتيجيتها للشراكة من خلال توسيع العديد من شراكات الإنترلاين، لتصبح اتفاقيات رمز مشترك كاملة، وتعزيز اتفاقيات الرمز المشترك القائمة لإضافة المزيد إلى شبكة خطوطها على مستوى الصناعة العالمية.

وواصلت شبكة شركاء «طيران الإمارات» العالمية، منذ توقيعها أول اتفاقية إنترلاين، النمو بشكل كبير عبر أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وأستراليا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأصبح لدى «طيران الإمارات»، اليوم 29 شريكاً بالرمز، و117 اتفاقية إنترلاين، و11 شريكاً لخطوط السكة الحديد والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 100 دولة، ما يوفر خيارات سفر واسعة للعملاء، ونطاق وصول لشبكة تمتد إلى أكثر من 5250 قطاعاً إضافياً، تغطي أكثر من 800 مدينة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم: «نتمتع بتاريخ طويل من الشراكات التي أعادت تشكيل أسلوب السفر حول العالم، ما يجسّد التزامنا تزويد عملائنا بمزيد من المرونة والثقة عند التخطيط لمسارات سفرهم، من خلال الاستفادة من قوة شبكات الخطوط التكميلية لشركائنا. كما ساعدت شراكاتنا في تعزيز اتصال دبي بالعالم، وتوفير روابط مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 800 مدينة، وتعزيز التدفقات السياحية إلى مركزنا، ودعم الأعمال والفرص التجارية».