الإمارات الأولى على مستوى آسيا وإفريقيا وأوروبا في ثقة المتعاملين بالمصارف

حلت دولة الإمارات بالمركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وإفريقيا وأوروبا فيما يتعلق بثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية التي تقوم بالاستبيان ذاته في عدد كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وسجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في عام 2022، وتفوّق أداء القطاع المصرفي بدولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة بالقطاعات المصرفية عالمياً الذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات)، وبذلك تفوقت الإمارات على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.

كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة من المركز الثامن في عام 2019 إلى المركز السادس في عام 2020، ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.

وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم تحسن الخدمات المصرفية مقارنةً مع 98% في عام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)؛ وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022) على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال عام 2022.

وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن «نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك بمصارفنا تؤكد التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكل العملاء من الأفراد والمؤسسات، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه».