طيران الإمارات تبني شراكات واسعة تغطي أكثر من 800 مدينة

يواصل أكثر من 50 ألف عميل في المتوسط يومياً سفرهم إلى الوجهات التي يختارونها من خلال رحلات المشاركة بالرمز أو الإنترلاين التي يشغلها العديد من شركاء طيران الإمارات. وقد ساعدت شراكات الناقلة، التي تراكمت على مر السنين في تعزيز نموها، وتمكين الاتصال بسهولة للعملاء، وتعزيز فوائد مشاركة برامج مكافأة الولاء، والاستفادة من الأسواق التي ولّدت تدفقات حركة سفر جديدة.

وعلى الرغم من أن استراتيجية طيران الإمارات كانت تركّز دائماً على النمو الذاتي، إلا أن شراكاتها الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الإنترلاين والرمز المشترك تساعد على توسيع تواجدها عالمياً، وتمكين عملائها من الوصول إلى أماكن أوسع من شبكة وجهاتها الخاصة. وسوف تواصل طيران الإمارات تطوير استراتيجيتها للشراكة من خلال توسيع العديد من شراكات الإنترلاين لتصبح اتفاقيات رمز مشترك كاملة، وتعزيز اتفاقيات الرمز المشترك القائمة لإضافة المزيد إلى شبكة خطوطها الرائدة على مستوى الصناعة العالمية.

وواصلت شبكة شركاء طيران الإمارات العالمية، منذ توقيعها أول اتفاقية إنترلاين، النمو بشكل كبير عبر أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأصبح لدى طيران الإمارات، اليوم 29 شريكاً بالرمز و117 اتفاقية إنترلاين، و11 شريكاً لخطوط السكة الحديد والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 100 دولة، ما يوفر خيارات سفر واسعة للعملاء من خلال جداول زمنية مرنة، واتصالاً سلساً وملائماً ونطاق وصول لشبكة تمتد إلى أكثر من 5250 قطاعاً إضافياً، تغطي أكثر من 800 مدينة.

ويعني ذلك في الأميركتين، على سبيل المثال، إمكانية الوصول إلى مدن خارج المطارات الرئيسية، مثل كورباس كريستي Corpus Christi مع يونايتد، وهاليفاكس مع إير كندا. ويتمتع المسافرون في آسيا بفرص اتصال قوية إلى وجهات سياحية مثل كوي ساموي Koi Samui في تايلند ولواغ برابانغ Luang Prabang في لاوس مع خطوط بانكوك الجوية الشريكة. أما في أفريقيا، فتربط خطوط جنوب أفريقيا والخطوط الجوية الكينية عملاء طيران الإمارات بمجموعة من الوجهات غير المخدومة جيداً، مثل فيلانكولوس Vilanculos وكيلنمنجارو Kilanmanjaro وجوبا Juba ومابوتو Maputo. أما بالنسبة لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون على رحلات طيران الإمارات، فيتوفر أمامهم فرص الوصول إلى شبكة الناقلة الواسعة التي تغطي أكثر من 140 وجهة عبر دبي.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز رحلات متصلة مع الشركاء والاستمتاع بمزايا مسارات التذكرة الواحدة، ونقل الأمتعة إلى الوجهة النهائية، ومزايا برامج مكافأة الولاء، ودخول الصالات الخاصة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى لضمان تجربة سفر سلسة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "نتمتع بتاريخ طويل من الشراكات التي أعادت تشكيل أسلوب السفر حول العالم، ما يجسّد التزامنا بتزويد عملائنا بمزيد من المرونة والثقة عند التخطيط لمسارات سفرهم، من خلال الاستفادة من قوة شبكات الخطوط التكميلية لشركائنا. كما ساعدت شراكاتنا في تعزيز اتصال دبي بالعالم، وتوفير روابط مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 800 مدينة، وتعزيز التدفقات السياحية إلى مركزنا ودعم الأعمال والفرص التجارية. كما دعمت هذه الشراكات أيضاً حركة السياحة إلى أكثر من 100 دولة، من خلال فتح فرص الاتصال وتوفير رحلات أكثر سلاسة عبر النقاط المخدومة حصرياً من شركائنا. ومع دخول طيران الإمارات المرحلة التالية من النمو، فإن اتفاقيات الشراكة بالرمز والإنترلاين ستلعب دوراً مهماً في نجاحنا المستقبلي وتشكل جزءاً أساسياً في استراتيجيتنا التجارية، ونحن نعمل باستمرار على تطويرها لتوفير خيارات أوسع من الوجهات أمام عملائنا".

وكانت طيران الإمارات قد وقعت في العام الماضي اتفاقيات مشاركة بالرمز وإنترلاين مع 11 ناقلة جوية. فبالإضافة إلى اتفاقيتي الرمز المشترك مع يونايتد وإير كندا، اللتين وسعتا نطاق الوصول إلى أكثر من 570 نقطة في الأميركتين، وسّعت طيران الإمارات خيارات السفر التي تقدمها للعملاء، وذلك بتوقيع اتفاقيات مع كل من إيرلينك، إيجيان إيرلاينز، الخطوط التنزانية، إيتا إيروايز، بامبو إيرلاينز، باتيك إير، الخطوط الفلبينية، الخطوط الملكية المغربية، وسكاي إكسبريس.

وأعلنت طيران الإمارات مؤخراً عن اتفاقية إنترلاين مع الخطوط الجوية الكينية.

وتستعد طيران الإمارات هذا العام لإبرام شراكات جديدة وتعميق مستوى التعاون في الشراكات القائمة مع الناقلات عبر شرق وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما يعمل سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج مكافأة الولاء، والإمارات للشحن الجوي بالتعاون مع شركاء الرمز والإنترلاين لتعزيز علاقات شاملة تكمل أطر عمل الشبكة وبرنامج الولاء، ما يعزز الفوائد للعملاء ويساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة بسهولة ويسر. وفي الجانب التشغيلي، تلعب "الإمارات لخدمات المطار" دوراً محورياً في المساعدة على جعل الاتصال أكثر سلاسةً وإتاحة استخدام الصالات أمام لعملاء.

وعززت طيران الإمارات الشراكات الاستراتيجية عبر شبكة خطوطها مع أكثر من 140 ناقلة جوية لتوفير مزيد من خيارات الاتصال للعملاء وتوسيع أزواج المدن التي يمكن السفر إليها بتذكرة واحدة، بالإضافة إلى تكامل مزايا مكافأة الولاء.

الأميركتان: يمكن لعملاء طيران الإمارات المسافرين إلى الولايات المتحدة الوصول إلى أكثر من 200 مدينة أميركية ضمن شبكة يونايتد، عبر شيكاغو أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى عشرات الوجهات عبر كندا والمكسيك وجزر الكاريبي وأميركا الوسطى والجنوبية. ويتوفر للعملاء على شبكة طيران الإمارات الواسعة عبر دبي عدد كبير من الخيارات للوصول إلى وجهات فريدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا. وتتيح شراكة طيران الإمارات مع إير كندا لعملاء كلتا الناقلتين الاستمتاع باتصال سلس مع 232 نقطة عبر ثلاث قارات، بما في ذلك وجهات عبر الأميركتين والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.

أوروبا: عملاء طيران الإمارات يمكنهم مواصلة سفرهم عبر أوروبا على رحلات خمس ناقلات شريكة بالرمز، وهي إير مالطا، وإير البلطيق، إيجيان إيرلاينز، تاب البرتغالية، وسيبيريا إيرلاينز، وشركاء الإنترلاين البالغ عددهم 35 ناقلة للوصول إلى أكثر من 313 مدينة في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك وجهات العطلات الشهيرة على البحر الأبيض المتوسط. كما يوفر شركاء السكة الحديد لعملاء طيران الإمارات في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا اتصالاً على الأرض لاستكشاف أوروبا بواسطة القطارات، واتصالاً سلساً مع طيران الإمارات بتذكرة واحدة.

آسيا: تعكف طيران الإمارات على تعزيز شبكتها الآسيوية الواسعة من خلال تسعة شركاء بالرمز، بما فيهم الخطوط اليابانية والخطوط الكورية وغارودا، لتصل إلى أكثر من 150 مدينة شهيرة في جميع أنحاء تايلند وإندونيسيا وكوريا واليابان والفلبين، وغيرها من المدن الشهيرة والوجهات السياحية والتجارية.

أستراليا: تُعرف العلاقة بين طيران الإمارات وكوانتاس بأنها واحدة من أكثر الشراكات التي هزّت الصناعة، وهي تتيح بشكل مشترك الوصول إلى أكثر من 60 وجهة أسترالية لا تخدمها طيران الإمارات، بينما يمكن لعملاء كوانتاس السفر على رحلات طيران الإمارات إلى دبي، ومنها إلى أكثر من 65 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدا عن شبكة كوانتاس الدولية الحالية. ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات وبرنامج كوانتاس لمكافأة الولاء كسب واستبدال النقاط للسفر على رحلات كلتا الناقلتين والاستمتاع بإمكانية الوصول إلى صالاتهما في جميع أنحاء العالم. كما تتيح شراكة طيران الإمارات مع "جيتستار" التابعة لكوانتاس للمسافرين الوصول إلى مدن في آسيا بتذكرة واحدة.

أفريقيا: واصلت طيران الإمارات على مر السنين توسيع تواجدها في جميع أنحاء أفريقيا لتحقيق اتصال وقيمة أفضل للعملاء وتوفير مزيد من خيارات السفر إلى نقاط إقليمية أصغر في جميع أنحاء القارة. ووسعت طيران الإمارات نطاق وصولها إلى نحو 130 نقطة إقليمية في أفريقيا، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة بالرمز مع خطوط جنوب أفريقيا الجوية، إيرلينك، الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الجوية التونسية، واتفاقيات الإنترلاين مع عشرات الناقلات الإقليمية الأخرى.

الشرق الأوسط: لم تقتصر الآثار الإيجابية للشراكة الواسعة بين طيران الإمارات وفلاي دبي على تعزيز حركة القادمين والمغادرين عبر مركزهما في دبي فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعزيز الاتصال في المتوسط يومياً بأكثر من 215 وجهة في 98 دولة، على أكثر من 250 رحلة مشاركة بالرمز. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى أكثر من 80 وجهة فريدة لفلاي دبي، كما يتوفر أمام مسافري فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 100 وجهة لطيران الإمارات. وأتاحت الشراكة في العامين الماضيين فقط لأكثر من مليوني عميل السفر على الشبكة المشتركة لكلتا الناقلتين. كما توفر الشراكة اتصالاً سلساً في مطار دبي الدولي بين المبنيين 2 و3، ونقل الأمتعة، بالإضافة إلى المزايا المتبادلة بموجب برنامج الولاء المشترك، سكاي واردز طيران الإمارات.