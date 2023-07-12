دبي الوجهة الأولى عالمياً للمسافرين الهنود خلال 2023

حلت دبي في المركز الأول عالمياً كأبرز وجهة سياحية للمسافرين للهنود هذا العام، وفقاً لدارسة مسحية أجرتها شركة Acko للتأمين بالتعاون مع شركة YouGov البريطانية المتخصصة الأبحاث وتحليل البيانات.

وبحسب الدارسة تصدرت دبي القائمة فيما حلت جزر المالديف، وسنغافورة في المركزين الثاني والثالث تليها سويسرا، وبالي، وبالنسبة للرحلات الداخلية حلت "غوا" في المركز الأول كأبرز وجهة داخل الهند.