صالة لمتعاملي «طيران الإمارات» في «شارل ديغول»

أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية مع مؤسسة «إكستيم» في مطار شارل ديغول في باريس، لتوفير صالة حصرية لمسافريها من ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في المبنى رقم (1)، بينما تستمر عمليات التجديد الجارية في المبنى رقم (2) بالمطار.

وأصبحت «طيران الإمارات» بذلك واحدة من ناقلات محدودة تمتلك صالة حصرية لمسافريها في المبنى (1) بمطار شارل ديغول. وتضم الصالة 155 مقعداً وتشكيلة من المأكولات والمشروبات. وستقدم الصالة خدماتها لنحو 190 مسافراً يومياً، وستعمل على توفير مستويات رفيعة من الراحة لمسافري الناقلة حتى عودة عملياتها إلى المبنى (2) في يوليو المقبل، وافتتاح صالة «طيران الإمارات» الجديدة في المبنى الجاري تجديده.