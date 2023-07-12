مؤشر مديري المشتريات في دبي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً أقوى في ظروف التشغيل في شهر يونيو، وكان الدافع وراء هذا الارتفاع زيادة الأعمال الجديدة بأسرع معدل في 10 أشهر، ما يدعم ارتفاعاً ملحوظاً آخر للإنتاج الإجمالي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.

وظلت معدلات النمو للإنتاج والأعمال الجديدة أعلى بكثير من المتوسط طويل المدى، كما ازدادت أعداد العمالة بقوة، واستمرت الشركات في زيادة المخزون مع تحسن سلاسل التوريد بشكل أكبر.

وأشارت بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع آخر متواضع نسبياً في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، ما مكن الشركات من الاستمرار في تقديم التخفيضات عن طريق تقليل أسعار السلع والخدمات.

و«مؤشر مديري المشتريات» التابع لـ«S&P Global» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

وتشمل دراسة مؤشر مديري المشتريات اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وبعد أن فقد بعض الزخم في شهر مايو بالتراجع إلى 55.3 نقطة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 56.9 نقطة في شهر يونيو. ويشير هذا إلى أقوى تحسن شامل في أحوال القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2022. علاوة على ذلك، ظل المؤشر الرئيس أعلى بكثير من الاتجاه طويل المدى مسجلاً 54.6 نقطة، وكان الارتفاع الشهري بمقدار 1.6 نقطة هو الأكبر منذ شهر أكتوبر 2021.

وكان الدافع وراء الصعود المتجدد في شهر يونيو هو تسارع معدل زيادة الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل الطلب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2022. وتسارع نمو الطلبات الجديدة في كل من القطاعات الرئيسة الثلاثة الخاضعة للدراسة، وفي صدارتها قطاع السياحة والترفيه.

وارتفع إجمالي نشاط أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي للشهر 31 على التوالي، وظل معدل التوسع حاداً على الرغم من تراجعه بشكل طفيف منذ شهر مايو. وسجلت القطاعات الرئيسة الثلاثة معدلات توسع ملحوظة مماثلة في منتصف عام 2023.

وارتفع التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الـ14 على التوالي في شهر يونيو، وهي أطول فترة مستمرة تشهد خلق فرص عمل في أكثر من ست سنوات، لم يتغير معدل النمو كثيراً منذ مايو حيث ظل أعلى قليلاً من المتوسط طويل المدى، وكان التوظيف قوياً بشكل ملحوظ في شركات البناء.

• ارتفاع التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الـ14 على التوالي.