«مجموعة الإمارات» تطلق برنامج تسريع تطوير المواهب الإماراتية

أعلنت «مجموعة الإمارات» عن إطلاق مجموعة جديدة من البرامج المصممة خصيصاً لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى بدء أو تعزيز حياتها المهنية في شركات «طيران الإمارات» و«دناتا»، في خطوة تؤكد حرصها على مواصلة الارتقاء باستراتيجيتها لتعزيز وتنمية الكفاءات الوطنية «رحلتي».

وأفادت المجموعة في بيان بأنه يمكن الآن للإماراتيين الطموحين من خلفيات أكاديمية مختلفة، وفي مراحل مختلفة من حياتهم المهنية، الانضمام إلى «برنامج تسريع تطوير وتأهيل المواهب الإماراتية»، والاستفادة من أربع فرص فريدة توفر تطوراً مهنياً استثنائياً.

وبحسب «مجموعة الإمارات»، تتمثل تلك الفرص في «برنامج الإقلاع التدريبي» الذي يتيح للطلاب الذين يتم اختيارهم، التمتع ببرامج تدريب رفيعة المستوى في نخبة من الجامعات العالمية لمدة تصل إلى 12 شهراً.

وذكرت المجموعة أن «برنامج المنح الدراسية العالمية للبكالوريوس» (للالتحاق في سبتمبر 2024)، يوفر منحة أكاديمية كاملة لخريجي المدارس الثانوية الأفضل أداءً، للحصول على شهادة البكالوريوس في موضوعات محددة من جامعات كبرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وعند تخرجهم، يحصل الخريجون على وظائف مضمونة ضمن مجموعة شركات «طيران الإمارات» و«دناتا» على مستوى العالم.

وأكدت أن الطلاب يتلقون الدعم الكامل من «مجموعة الإمارات» طوال مدة البرنامج، بما في ذلك الإقامة، والتأمين الطبي، إلى جانب التوجيه المستمر لتشجيعهم، لافتة إلى أن الالتحاق بالبرنامج يبدأ في سبتمبر 2024.

وأشارت المجموعة إلى «برنامج فلاي هاي للخريجين»، وهو برنامج مدته 36 شهراً، يقدم لأفضل خريجي الجامعات المحلية والعالمية دورات تدريبية أثناء العمل، فضلاً عن دورات نظرية في مجال الطيران، وفرص فريدة للمشاركة في مشروعات عبر وحدات أعمال «مجموعة الإمارات»، بما في ذلك عمليات شركات الطيران، العمليات التجارية والمحطات الخارجية، وأقسام «دناتا»، وفرص القيام بمهمة خارجية.

وذكرت أنه يتم تعيين الخريجين الذين يكملون البرنامج بمناصب قيادية، وتوفير مزيد من فرص التطوير والخبرات ليصبحوا صانعي قرار موثوقاً بهم في الصناعة. أما «برنامج المنح الدراسية العالمية للماجستير»، يوفر للمواطنين العاملين في مجموعة شركات «طيران الإمارات» و«دناتا» منحة دراسية للحصول على شهادة الماجستير بدوام كامل في أفضل الجامعات.

ويدعم البرنامج استراتيجية التوطين طويلة الأمد للمجموعة (رحلتي)، التي تضمن نمواً ثابتاً للكفاءات الوطنية في المجموعة، وتمكينهم من الوصول إلى فرص تأهيل وتطوير مهني تسهم في تقدمهم الوظيفي.

ويعد «برنامج تسريع المواهب الإماراتية» أحدث إضافة إلى برامج الإمارات لتطوير المواطنين الإماراتيين في إطار استراتيجية التوطين لمجموعة الإمارات (رحلتي)، وهو يهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب الوطنية وتطويرها، والاحتفاظ بها، وجعل «مجموعة الإمارات» صاحب العمل المفضل.