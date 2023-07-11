"دبليو كابيتال": انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي

أكدت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن ارتفاع عدد العقود الإيجارية الجديدة المبرمة داخل القطاع العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 إلى مستويات قياسية يعد مؤشرًا قويًا على استمرار الزخم المتزايد داخل السوق الآخذة في النمو، ويعكس فاعلية القرارات التحفيزية التي تطبقها حكومة الإمارة.

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن دخول 120 ألف عقد إيجاري جديد خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2023 وفق بيانات دائرة "الأراضي والأملاك"، يعني تشغيل 120 ألف وحدة اشتراها مستثمرون، مع تحقيق عائد استثماري يتراوح بين 7 إلى 12% بحسب كل منطقة.

وأضاف الزرعوني، أن هذا المؤشر يكشف أن هناك 120 ألف عائلة أو أسرة أو فرد على الأقل بدأوا يستوطنون في دبي، بما ينعكس على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع التجزئة والنقل.

وأفاد بأن أي قطاع مرتبط بعجلة التنمية الاقتصادية يتأثر مباشرة بقطاع الإيجارات، الذي يكون عادة مؤشرًا على الوضع المستقبلي للاقتصاد المحلي ومدى ثقة المقيمين والمستثمرين فيه أيضًا.

وتابع الزرعوني: "العقود الجديدة يفسرها البعض أن هناك انتقالات من مكان لآخر داخل الإمارة، لكن الأمر كما تم رصده أن المستأجرين مستقرون في أماكنهم، وهناك زيادة في عقود الإيجار الجديدة في دبي، ومن المرجح أنه على أقل تقدير انتقلت 100 ألف أسرة على الأقل في الأربعة الأشهر الأولى في العام الحالي".

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إلى أن هناك عقودا مجددة بالفعل، ولكن غالبية العقود جديدة وتمثل 80% تقريبًا من إجمالي العقود المبرمة منذ بداية العام.

وأكد الزرعوني، على أن قطاع الإيجارات يشهد نموًا مستدامًا بالتزامن مع الأداء الاستثنائي الذي حقّقه القطاع العقاري في الإمارة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الهيئات التنظيمية عن القطاع العقاري في دبي تتبع أفضل المعايير العالمية لترسيخ مكانة القطاع، وترسيخ الشفافية وثقة المستثمرين والمتعاملين على حد سواء، وهذا أثّر إيجابًا على جميع المنتجات داخل السوق، ومنها القطاع الإيجاري.

ووفق بيانات هيئة الأملاك والأراضي، شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 تسجيل 119 ألفًا و262 عقدًا جديدًا بواقع 32 ألفًا و347 عقدًا في يناير، و31 ألفًا و153 عقدًا في فبراير، و31 ألفًا و747 عقدًا في مارس و24 ألفًا و15 عقدًا في أبريل.

بدورها وصلت عدد العقود الإيجاريّة المجدّدة خلال ذات الفترة إلى 150 ألفًا و387 عقدًا إيجاريًا، وذلك على النحو التالي: 42 ألفًا و376 عقدًا في يناير، و37 ألفًا و263 عقدًا في فبراير، و39 ألفًا و635 عقدًا في مارس، و31 ألفًا و113 عقدًا في أبريل.

وقال الزرعوني، إن دبي تمثل وجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والعمل والاستقرار لشريحة كبيرة من الأشخاص، حيث تستضيف الملايين من السياح والمقيمين الذي يقيمون لفترات طويلة أو قصيرة؛ مما ينعش القطاع الفندقي والإيجارات السكنية، متوقعًا أن يستمر النشاط القوي داخل السوق خلال عام 2023.