موقع "أي 27": دبي بيئة مثالية للشركات الناشئة

أفاد موقع "أي 27" السنغافوري بأن دبي تمثل الطموح والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، والبلوك تشين والتكنولوجيا العقارية، حيث يستفيد النظام البيئي للشركات الناشئة في هذه الامارة من الموقع الاستراتيجي للمدينة كجسر بين الشرق والغرب، ما يسمح لهذه الشركات بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما إن الدعم الحكومي في دبي، واللوائح التي تعتمد على التخطيط المستقبلي، والتدفقات الكبيرة لرأس المال، تخلق البيئة المثالية للشركات الناشئة التي تتطلع إلى إحداث تأثير في هذه القطاعات المتخصصة.

ويستفيد النظام البيئي للشركات الناشئة من الاستثمار الديناميكي لشركات رأس المال والمكاتب العائلية والمبادرات المدعومة من الحكومة. ويعمل وجود صناديق مثل مؤسسة دبي للمستقبل وصندوق منطقة دبي للمستقبل ومركز دبي المالي العالمي على تحسين وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال. ويساهم الموقع الاستراتيجي للمدينة كمركز مالي عالمي وسمعتها كمركز أعمال ديناميكي في توافر موارد التمويل.

وتشير المنصة الى ان نظام دبي البيئي يزدهر من خلال التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الشهيرة مثل مؤسسة دبي للمستقبل وغرفة تجارة دبي. ومن خلال هذه الشراكات، وتكتسب الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى الموارد والموجهين وفرص التواصل. ويساعد برنامج دبي للمدن الذكية، الذي يعمل مع سلطة واحة دبي للسيليكون، على تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال برنامج شامل.