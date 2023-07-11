«الاقتصاد»: 200 شركة كورية جديدة دخلت السوق الإماراتية في 12 شهراً

كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عن دخول 200 شركة كورية جديدة أسواق الدولة خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وأكد المري خلال زيارته المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في كوريا الجنوبية، أن «دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتميز اليوم بمناخ استثماري مستقر ومُحفز لقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، وتنافسية بيئتها التشريعية الاقتصادية، إذ باتت الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً للعديد من الشركات العالمية، بما ساهم في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي للدولة، وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتأسيس منظومة رائدة للتجارة والاستثمار».



وجاءت زيارة وزير الاقتصاد لمقر شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، في إطار المشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وكوريا، حيث اطلع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع والاستثمار، وتعزيز شراكتها مع السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة. كما اطلع على سير العمل والإنتاج داخل مقر «سامسونغ»، والتقنيات الحديثة والرقمية المستخدمة في عمليات إنتاج الرقائق الإلكترونية، والشاشات والهواتف الذكية.

وقال المري: «تشهد الاستثمارات الكورية نمواً متزايداً في دولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي رصيدها التراكمي المباشر نحو 8.1 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) حتى مطلع عام 2021 بنسبة نمو وصلت إلى 73% مقارنة بمطلع عام 2013، لتأتي كوريا الجنوبية ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً لدولة الإمارات»، موضحاً أن هذه الاستثمارات ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية ومنها: التأمين، والتعدين، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والعقارات، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا.

وتابع: «200 شركة كورية جديدة دخلت أسواق الدولة خلال الـ 12 شهراً الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية العاملة في الإمارات نحو 1100 رخصة بنسبة زيادة تبلغ 22% مقارنة بـ 900 رخصة في نهاية يونيو 2022».

