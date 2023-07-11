طيران الإمارات تطلق خدمة تأجير إقليمية للرحلات القصيرة

أطلقت طيران الإمارات خدمة إقليمية لتأجير الطائرات عند الطلب، توفر المرونة والراحة والخصوصية للعملاء الذين يرغبون في القيام برحلات قصيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تشغيل هذه الرحلات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي في دبي، باستخدام طائرة حديثة من طراز "فينوم 100" ذات المحركين، ما يتيح للعملاء السفر إلى مجموعة واسعة من الوجهات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك وجهات ضمن وخارج شبكة رحلات طيران الإمارات)، لتوفر بذلك وصولاً سريعاً إلى وجهات عديدة في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وداخل الإمارات العربية المتحدة.

وتتسع الطائرة لما يصل إلى أربعة ركاب، سيحظون خلال رحلاتهم بتشكيلة متميزة من الوجبات الخفيفة والمرطبات. كما يمكن لكل راكب اصطحاب حقيبة واحدة متوسطة الحجم يصل وزنها إلى 15 كيلوغراماً، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة. وإذا كان لدى العملاء أي طلبات خاصة، يمكنهم التواصل مع ممثل الحجز المخصص لخدمتهم أو وكيل السفر.

وتوفر هذه الخدمة للمسافرين المميزين الذين يحظون بجداول أعمال مزدحمة قدراً كبيراً من الخصوصية والمرونة، مع التمتع بتجربة سفر فريدة في الأجواء وعلى الأرض، بما في ذلك التمتع بخدمة السيارة مع سائق إلى مطار دبي ورلد سنترال، والتنعم بخدمات كبار الشخصيات عند الوصول إلى المطار وقيام موظف مخصص لخدمتهم بتوفير الدعم المساعدة لهم عبر المطار، ما يضمن حداً أدنى من أوقات الانتظار قبل الرحلة.

وعند الوصول إلى وجهتهم، يستفيد العملاء من سهولة وسرعة إنجاز الإجراءات من خلال خدمات كبار الشخصيات في الجمارك والهجرة التي يقدمها شركاء الخدمة في الوجهة المقصودة، بما في ذلك استخدام صالة المطار الخاصة عند الوصول.