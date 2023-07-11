5.5 مليارات درهم حجم الماس المصنع معملياً المتداول في دبي خلال 2022

أفاد الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، بأن دبي شهدت خلال العالم الماضي تداول أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي (5.5 مليارات درهم) من الماس المصنع معملياً، بزيادة سنوية 126%.

وتفصيلاً، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، الندوة الأولى من نوعها في العالم حول الماس المصنع معملياً، وناقش المشاركون الفرص والتحديات بهدف تشكيل مستقبل الصناعة وازدهارها على المدى الطويل.

وشارك في الندوة التي عُقدت تحت شعار «بناء مستقبل مشرق للماس المصنع معملياً»، أكثر من 230 من أصحاب المصلحة وخبراء القطاع.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «سعدنا باستضافة الندوة الأولى من نوعها في العالم للماس المصنّع معملياً، والتعرف عن كثب على التحديات والقضايا المهمة التي تواجهها هذه الصناعة الناشئة القائمة على التكنولوجيا. وشهدت دبي خلال العالم الماضي تداول أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي من الماس المصنع معملياً، بزيادة سنوية بنسبة 126%. هناك ارتفاع سريع ومباشر في استعمال الماس المصنع معملياً وتطبيقاته، بدءاً من المجوهرات إلى أشباه الموصلات، وصولاً إلى أحواض المشتتات الحرارية. وتشكل هذه الندوة معلماً بارزاً في مسيرة نمو قطاع التصنيع المعملي للماس، وتضع أسس منصة راسخة للحوار بين قادة الصناعة في العالم، بما يضمن ازدهار هذه التكنولوجيا الفريدة واستدامتها خلال السنوات القادمة».

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس، بما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة، من خلال بيئة تمكين الأعمال التي تدعم كل جانب من جوانب تجارة الماس. وفي عام 2021 أصبحت دولة الإمارات أكبر مركز لتداول الماس الخام في العالم.