«إينوك» و«قطر للطاقة» توقعان اتفاقية لتوريد المكثفات لمدة 10 أعوام

أعلنت «مجموعة إينوك» العاملة في مجال النفط والغاز، عن توقيع اتفاقية مدتها 10 أعوام مع «شركة قطر للطاقة»، لتوريد ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات لمصلحة المجموعة ابتداءً من يوليو 2023.

ووقع الاتفاقية كل من «شركة إينوك للإمداد والتجارة المحدودة»، التابعة لـ«مجموعة إينوك»، و«قطر للطاقة»، بالنيابة عن شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع (شركة قطر للطاقة)، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد المتعاملين معنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في دولة الإمارات أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

وأضاف الفلاسي: «انطلاقاً من دورنا كشركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة، فإن (مجموعة إينوك) تدرك الدور المهم الذي تضطلع به، وتسهم من خلاله في النجاحات المتواصلة لدولة الإمارات بالشراكة مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، المهندس سعد بن شريده الكعبي: «سعدنا بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، ما سيعزز من علاقة (قطر للطاقة) مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008. ونحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية هذه، وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات التي تسهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا».

وتلقي الاتفاقية الضوء على جهود «مجموعة إينوك» في تلبية الطلب على الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، جنباً إلى جنب مع استراتيجية «قطر للطاقة» المتعلقة بعمليات البيع المباشر للمستخدمين النهائيين وببناء علاقات تجارية.

وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، إذ من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر، بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.