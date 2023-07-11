مطار دبي الدولي يواصل تصدره كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم خلال يوليو الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

الرحلات الدولية

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، جاوز 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الجاري مقارنة بنحو 4.63 ملايين مقعد مجدول في يونيو السابق بنسبة نمو تبلغ نحو 6%، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وقالت مؤسسة «أو إيه جي» إن أكثر المطارات ازدحاماً للرحلات الدولية في يوليو الجاري مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن لدى المطار سعة دولية أكبر بنسبة 19% من المطار الدولي التالي في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً، وهو مطار «لندن هيثرو» الذي سجل 4.1 ملايين مقعد.

وحلّ مطار أمستردام الهولندي بنحو 3.45 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز الرابع بـ3.4 ملايين مقعد مجدول.

«الدولي والمحلي»

إلى ذلك، واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.5 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.4 ملايين مقعد، فيما حل «لندن هيثرو» في المركز الخامس بنحو 4.3 ملايين مقعد على الرحلات المحلية والدولية معاً.

21.25 مليون مسافر

وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 55.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وبناءً على تلك المؤشرات، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الجاري إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول.