بنوك تتيح عروضاً صيفية على القروض الشخصية لأغراض السفر ورسوم المدارس

تنشط البنوك حالياً في الترويج لعروض القروض الشخصية، براتب يبدأ من 3000 درهم، وبمبالغ تصل حتى ثلاثة ملايين درهم، وذلك لأغراض السفر، أو استكمال سداد الرسوم الدراسية، أو لغطية النفقات المختلفة.

ووفقاً لرسائل ترويجية أرسلتها بنوك للمتعاملين معها أو لمتعاملي بنوك أخرى، فإن معدلات «سعر الفائدة» على القروض الشخصية تبدأ من 2.89% «ثابتة» للرواتب الكبيرة، وحتى 4.5% «ثابتة» للرواتب الصغيرة.

وقالت المصرفية ماهينار أكبر، إن «هناك حركة نشطة من البنوك كافة، للترويج للقروض الشخصية خلال الشهرين الجاري والمقبل، بمناسبة موسم السفر والعطلات، أو لسداد الرسوم الدراسية المتبقية».

وأوضحت أن «بعض البنوك تشترط راتباً للمتعامل يبدأ من 6000 درهم، فيما خفضت بعض البنوك الراتب حتى 3000 درهم في حالات محدودة»، لافتة إلى أن «الرواتب الكبيرة، التي تبدأ من 75 ألف درهم، تحظى بأقل نسبة فائدة، بما بعادل 2.89% (ثابتة)، شريطة ألا يقل رقم التقييم الائتماني عن 600 من أصل 700 درجة، كحد أقصى، فيما تراوح نسب الفائدة المفروضة على شرائح الرواتب الأخرى بين 2.99% و4.5% (ثابتة)».

وأكدت أكبر أن «هذه النسب قابلة للتفاوض بين المتعاملين والبنوك، وتختلف من بنك لآخر، وما إذا كان المتعامل مواطناً أو غير مواطن، ذلك أن هناك دائماً نسباً لمعدل سعر الفائدة خاصة للمواطنين تكون أقل، فضلاً عن تسهيلات في الشروط».

وذكرت أنه «يمكن للبنوك منح المواطنين تمويلات شخصية حتى ثلاثة ملايين درهم، في حال كان الراتب كبيراً، كما يمكن للمتعامل الحصول حتى 20 ضعف راتبه، بحسب النظام المعمول به».

من جانبه، أكد المصرفي أحمد إبراهيم، وجود طلب ملحوظ على التمويلات الشخصية منذ بداية يوليو الجاري، وذلك لتغطيه نفقات السفر، وسداد الرسوم الدراسية، وغيرها من النفقات.

وقال: «تقدم البنوك أقل هامش ربح على سعر الفائدة، التي تدور حول 2.89% وحتى 4% ثابتة، مع إعفاء المتعامل من رسوم التأمين، والاكتفاء برسوم المعاملة فقط في حدها الأدنى، تشجيعاً للمتعاملين».

وأكد أن «البنوك تتعامل مع نسب الفائدة بمرونة، وذلك للرواتب الكبيرة، لاسيما للمواطنين، إذ عادة ما تكون أقل بمقارنة بالممنوحة لغير المواطن، فضلاً عن أن كل شرائح الرواتب تشترط رقم تقييم ائتماني جيداً، وعادة لا تقبل أقل من 600 للحصول على ميزة النسب المنخفضة لسعر الفائدة، إضافة إلى فترة سماح وتأجيل للقسط الأول تصل حتى ثلاثة أشهر، ما يمنح المتعامل فترة لالتقاط الأنفاس، لاسيما أصحاب المديونيات التي يرغبون في نقلها إلى بنك آخر».

■ البنوك تتيح فترة سماح للقسط الأول حتى 3 أشهر.