«الاقتصاد» تستدعي 9206 سيارات لإصلاح عيوب تصنيعية

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، استدعاء 9206 سيارات (شفروليه وفورد ولينكون)، مصنعة بين عامي 2020 و2023، لإصلاح عيوب تصنيعية. وتفصيلاً، استدعت وزرة الاقتصاد، بالتعاون مع شركة الكندي للسيارات، وشركة بن حمودة للسيارات، 7126 سيارة «شفروليه كابتيفا» للأعوام (2020-2023) المصنوعة في الصين، لعيب في الصمامات الكهربائية لمروحة التبريد ومكيف الهواء. وأوضحت الوزارة، في تقرير عن الاستدعاء، أصدرته أمس، أنه في عدد قليل من المركبات والمعرَّضة لبيئات حرارة عالية، توجد احتمالية ظهور دخان أو اندلاع حريق في حجرة المحرّك أثناء أو بعد القيادة، وهو ما قد يؤثّر في التشغيل الآمن للمركبة أو في سلامة ركّابها.

كما استدعت الوزارة كذلك، 2080 سيارة (لينكون وفورد) من ثلاثة طرز، هي (لينكون كورسير، ولينكون إفياتور، وفورد أكسبلورر) المصنعة في الولايات المتحدة بين عامي (2020 و2023).

وعزت الوزارة، أسباب الاستدعاء إلى أنه في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد تظهر لمالكي السيارات، من حين لآخر، صورة زرقاء للكاميرا الخلفية على شاشة نظام (SYNC) عند وضع ناقل الحركة في وضع الرجوع للخلف أو عند اختيار وضع الرؤية بزاوية 360 درجة، في حال كان متاحاً، وذلك عند القيادة ببطء، ويؤدي فقدان صورة الكاميرا الخلفية أثناء الرجوع للخلف إلى زيادة مخاطر الاصطدام.