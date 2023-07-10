دبي تشهد افتتاح 45 منشأة فندقية تضم 8613 غرفة خلال 12 شهراً

أفادت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن السوق الفندقية في الإمارة شهدت افتتاح ثمانية آلاف و613 غرفة فندقية جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية بنهاية أبريل الماضي، ضمن 45 منشأة، بمعدل وصل إلى 717 غرفة، ضمن متوسط يبلغ أكثر من 3.7 منشآت كل شهر.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة من 140 ألفاً و336 غرفة في نهاية أبريل 2022، إلى 148 ألفاً و949 غرفة، بنسبة نمو بلغت نحو 6.13%، كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 769 منشأة في نهاية أبريل 2022 إلى 814 منشأة في أبريل الماضي، بنسبة نمو نحو 5.85%.

وارتفع عدد الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم»، من 47 ألفاً و952 غرفة، ضمن 146 منشأة في أبريل 2022، إلى 51 ألفاً و268 غرفة ضمن 155 منشأة.

إلى ذلك، ارتفع عدد الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم»، من 40 ألفاً و766 غرفة، ضمن 183 منشأة في أبريل 2022، إلى 42 ألفاً و786 غرفة، ضمن 191 منشأة، فيما ارتفع عدد الغرف الفندقية للمنشآت المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة»، من 26 ألفاً و170 غرفة ضمن 250 منشأة في أبريل العام الماضي، إلى 29 ألفاً و406 غرف، ضمن 275 منشأة في نهاية أبريل العام الجاري.

وارتفع عدد وحدات الشقق الفندقية الفخمة من 12 ألفاً و760 شقة، ضمن 80 منشأة فاخرة في أبريل من العام الماضي، إلى 12 ألفاً و952 شقة، ضمن 82 منشأة فاخرة في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ عدد الشقق الفندقية متوسطة المستوى 12 ألفاً و688 شقة ضمن 110 منشآت في أبريل 2022، مقارنة بـ12 ألفاً و537 شقة ضمن 111 منشأة في نهاية أبريل من العام الجاري.

وبنهاية أبريل الماضي استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة، مقابل 29% للفنادق من فئة أربع نجوم، تليها الفنادق المصنفة بين فئة نجمة وثلاث نجوم بنسبة استحواذ بلغت 20%، مقابل 9% للشقق الفندقية الفخمة، و8% للشقق الفندقية متوسطة المستوى.

واستقبلت دبي 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو نحو 18%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة التي أظهرت مواصلة الإمارة، تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.