الإمارات الشريك التجاري الأول لمنغوليا في الوطن العربي

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن جمهورية منغوليا شريك تجاري واعد لدولة الإمارات، حيث تنفذ سياسات تجارية منفتحة جنباً إلى جنب مع خططها للتنويع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الصناعي.

وقال الزيودي، لدى زيارته إلى منغوليا لبحث سبل تعزيز التعاون والمشاركة في "منتدى منغوليا الاقتصادي 2023" على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، إن تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات ومنغوليا يحقق المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين، حيث يمكنهما الاستفادة المتبادلة من سهولة الوصول إلى الأسواق وتبادل السلع والخدمات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحفيز النمو والازدهار.

وأضاف الزيودي: "إن اللقاءات والمناقشات التي جرت خلال "منتدى منغوليا الاقتصادي 2023" تظهر الإمكانات الواعدة لزيادة آفاق التعاون في العديد من المجالات بين الإمارات ومنغوليا، لتكون الأساس لتعاون اقتصادي أقوى في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لمنغوليا في العالم العربي، إذ بلغت التجارة البينية غير النفطية 18.6 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 31 % مقارنةً بعام 2021.

وكان الدكتور ثاني الزيودي قد شارك في منتدى منغوليا الاقتصادي المنعقد في العاصمة أولان باتور على مدار يومين، حيث التقى نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الصناعة والأعمال لبحث الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.

وخلال المنتدى، التقى كلاً من خورلبتار شيميد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية في منغوليا، ويوسف سودباتار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والأمن الغذائي وغيرها. كما بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، والهادف إلى حشد الجهود الدولية لزيادة كفاءة النظام التجاري العالمي للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما عقد الزيودي اجتماعاً مع بي باتسيتسيغ وزيرة خارجية منغوليا حيث جرى بحث سبل تنمية الشراكة التي تربط دولة الإمارات بمنغوليا في العديد من المجالات، والتزام الدولتين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما. كما التقى سانداغ بايمباتسوغت وزير النقل وتطوير الطرق، حيث استعرضا سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنغوليا لتحفيز نمو قطاعي الخدمات اللوجستية والطيران.

وعلى هامش "منتدى منغوليا الاقتصادي 2023"، التقى ثاني الزيودي والوفد الإماراتي نخبة من كبار رجال الأعمال في منغوليا لبحث فرص زيادة التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وغيرها.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الإمكانيات المتبادلة للعمل على تطوير وتنويع الاستثمارات المشتركة في قطاع التعدين. وخلال اللقاء سلط معاليه الضوء على بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات، والحوافز التي توفرها للمستثمرين الأجانب مثل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر وصولاً سلساً إلى الأسواق للشركات الرائدة.

وبالإضافة إلى ذلك، استعرض الزيودي نموذج المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة الرائدة في دولة الإمارات، وذلك خلال جلسة نقاشية في المنتدى بعنوان "الفرص التجارية: المناطق الاقتصادية الخاصة"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال الذين ناقشوا الاستخدام الفعال للمناطق الاقتصادية الخاصة لتحفيز التنمية.