تكريم "مجموعة يلا" ضمن "أفضل 30 ناشرًا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"

أعلنت "مجموعة يلا" المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق إنجاز جديد يضاف الى سلسلة إنجازاتها المستمرة بتصنيفها ضمن "أفضل 30 ناشرًا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" استنادًا إلى تقديرات الإنفاق الاستهلاكي العالمي التي قامت بها شركة داتا إيه آي (data.ai)، هي أول منصة بيانات موحدة ذكية تجمع بين بيانات المستهلك وتقديرات السوق لدعم الاستراتيجيات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد تم ادراج مجموعة يلا ضمن الفائزين بــــ "جوائز أفضل الناشرين 2023"، تقديراً لأدائها الاستثنائي خلال العام الماضي.



وهذا العام الثالث على التوالي الذي تحصل فيه "مجموعة يلا" على هذا التقدير، مع تصدر تطبيق "يلا"، الذي يُعد أحد أبرز منتجات الشركة، المرتبة الأولى من حيث الإيرادات بين الشبكات الاجتماعية والمنصات الترفيهية الصوتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حقق تطبيق "يلا لودو" إنجازًا مماثلًا بصفته الأكثر إيرادًا بين التطبيقات اللوحية على منصات أبل ستور وجوجل بلاي في المنطقة، بالإضافة إلى تصدره قائمة الألعاب اللوحية من حيث الإيرادات على مستوى العالم.

في هذا الإطار، عبر صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا المحدودة عن سعادته بتصنيف مجموعة يلا ضمن أفضل 30 ناشرًا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يسلط الضوء على الجودة والقيمة الترفيهية والاجتماعية للألعاب التي تقدمها الشركة، وهو أيضًا تقدير للعمل الدؤوب والإنجازات التي حققها فريق العمل خلال العام الماضي.

وأكد اسماعيل على التزام الشركة بمواصلة العمل على تطوير خدمات وتطبيقات متنوعة تلبي كافة احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم.

وأضاف: "منذ تأسيس مجموعة يلا، كان هدفنا الأساسي تقديم منصات تواصل اجتماعي وألعاب عالية الجودة تناسب جميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع مرور الوقت، أصبحت رؤيتنا أكبر وأكثر طموحًا، ولعل حصولنا على هذا التكريم للسنة الثالثة على التوالي يؤكد نجاح رؤيتنا وإستراتيجيتنا."

ومنذ عام 2012، تكرم منصة داتا إيه آي أكثر الشركات تميزاً وابتكارًا ونجاحًا في مجال تطبيقات الهاتف المحمول على مستوى العالم. حيث تمنح الجوائز لأفضل الشركات على ضمن الفئات التالية: الألعاب، والبث المباشر، والمأكولات والمشروبات، والتمويل، والتسوق، والترفيه، والصحة واللياقة البدنية، والصور والفيديو.

ويعكس هذا التقدير مكانة مجموعة يلا كشركة رائدة في تطوير منصات التواصل الاجتماعي والألعاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد من جديد حرصاً على تحقيق التميز في كافة الخدمات والتطبيقات التي توفرها لشريحة المستخدمين بما يتلاءم مع عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية.