«أبوظبي التجاري»: تقديم 35 مليار درهم تسهيلات ائتمانية للتمويل الأخضر بحلول 2030

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إعادة إطلاق هوية «الخدمات المصرفية للشركات»، ليصبح اسمها «الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات»، في خطوة تعكس توسع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك للمؤسسات، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لا سيما في ضوء ما يحققه البنك من إنجازات في مجال التمويل المهيكل وحلول أسواق رأس المال. وأكد البنك في بيان، التزامه بتقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030.

وأفاد «أبوظبي التجاري» بأن الهوية الجديدة للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات تعكس منتجات مبتكرة وحلولاً ريادية، بما يشمل خدمات معاملات مصرفية متطورة وتسهيلات ائتمانية، وخدمات استشارية خاصة بأسواق رأس المال، وحلول التمويل المتخصص مثل القروض والسندات الخضراء.

وأشار إلى أنه وعلى الصعيد الإقليمي، يُعدّ «أبوظبي التجاري» مزوداً رئيساً للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية للعديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات الكبرى، والمتعاملين التجاريين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دوراً أساسياً في الارتقاء بالخطط الاقتصادية الطموحة في المنطقة. ولفت إلى أنه في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر 2023، فإنها تعتزم استثمار 600 مليار درهم في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقود المقبلة، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في عام 2050.

وكشف بنك أبوظبي التجاري أنه سيتولى دوراً رئيساً في توفير التمويل اللازم ودعم المتعاملين للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، مؤكداً التزامه بتقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030.

وذكر البنك أن حلوله تعتمد على التقنيات المبتكرة والمنصات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية لإدارة النقد «ProCash»، وخدمات تمويل التجارة عبر الإنترنت «ProTrade»، ما يعزز قدرته على توفير تجربة استثنائية للمتعاملين. وأوضح «أبوظبي التجاري» أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي استجابة للنمو الكبير الذي حققته الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في البنك، والتي واصلت توطيد علاقتها مع المتعاملين الحاليين في البنك، فضلاً عن التوسع في شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.