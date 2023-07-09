«رحلات العودة» من وجهات عربية ترفع أسعار التذاكر حتى 25%

قال مسؤولو وكالات سياحة وسفر إن متوسط أسعار تذاكر الطيران يرتفع بنسب تصل إلى 25%، في حال اختار المتعاملون تواريخ عودة قريبة من بدء العام الدراسي الجديد في النصف الثاني من أغسطس المقبل، لافتين إلى أن الرحلات الجوية إلى الدولة من الوجهات العربية الأكثر طلباً، تشهد معدلات إشغال مرتفعة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن متوسط أسعار تذاكر السفر يتباين من وجهة إلى أخرى، وفقاً لمعدلات الطلب والمعروض المتاح من السعة المقعدية، أو الرحلات من تلك الوجهة، مشددين على أهمية اعتماد تواريخ مرنة لـ«رحلات العودة»، لتفادي الزيادات في الأسعار.

وأكدوا أن الطلب على السفر إلى مختلف الوجهات لايزال يشهد معدلات مرتفعة حالياً، سواء كان بغرض الزيارة، أو العطلات في الخارج.

«رحلات العودة»

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن «أسعار تذاكر الطيران بدأت بالتراجع التدريجي حالياً مقارنة بمستوياتها في ذروة الطلب، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من ذلك، سيلحظ المتعاملون زيادة في متوسط أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات التي يودون حجزها حالياً، في حال تم اختيار تاريخ رحلة العودة إلى دولة الإمارات في النصف الثاني من أغسطس المقبل، وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر 2023».

وأضاف أهلي أن «(رحلات العودة) تسهم في رفع متوسط سعر تذكرة السفر بنسب تراوح بين 20 و25%»، مشيراً إلى طلب كبير على «رحلات العودة»، اعتباراً من النصف الثاني من أغسطس المقبل، مع بدء الموسم الدراسي الجديد.

وأكد أن «متوسط أسعار تذاكر السفر يتباين من وجهة إلى أخرى، وفقاً لمعدلات الطلب والمعروض المتاح من السعة المقعدية، أو الرحلات إلى تلك الوجهة ومنها»، مشدداً على أهمية التخطيط المسبق للسفر، وإجراء الحجوزات قبل وقت كافٍ من مواعيد السفر.

ونصح أهلي بضرورة اختيار تواريخ مرنة، للحصول على أفضل الأسعار، والابتعاد قدر الإمكان عن الأيام التي يزداد فيها الطلب، مشيراً إلى أن «الطلب على السفر إلى مختلف الوجهات لايزال يشهد معدلات مرتفعة حالياً، سواء بغرض الزيارة أو السياحة والعطلات في الخارج».

الأسواق العربية

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى ونهاية العام الدراسي، شهدت ارتفاعات كبيرة بدعم من الطلب القوي على السفر خلال هذه الفترة من العام»، لافتاً إلى أن مختلف الوجهات شهدت ازدحاماً ملحوظاً.

وذكر سركيس أن «الأسعار إلى الأسواق العربية الأكثر طلباً مثل: مصر والأردن ولبنان تراجعت خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بمتوسط الأسعار قبل عطلة عيد الأضحى، وذلك مع تراجع حدة الطلب القوي»، لافتاً إلى «أن أسعار الرحلات الحالية في مستويات مقبولة، إلا أنها تبقى مرتفعة في حال تزامن موعد رحلة العودة مع بداية العام الدراسي الجديد».

وأكد أن «الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة تشهد معدلات إشغال عالية، ابتداءً من منتصف أغسطس المقبل»، مشيراً إلى أن «الضغط والطلب الكبيرين على رحلات العودة، يسهمان في رفع متوسط سعر التذكرة بنسب ملحوظة، في حال تم اختيار تواريخ عودة قريبة من بدء الموسم الدراسي الجديد».

واتفق سركيس على «أهمية مراقبة الأسعار، والتعرف إلى مختلف الخيارات، للحصول على أفضل الأسعار».

التخطيط المسبق

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك» المتخصصة في خدمات السياحة والسفر، صلاح منصور، إن «تزامن إجازة المدارس مع عطلة عيد الأضحى وموسم الحج للعام الجاري، أسهم في رفع أسعار تذاكر الطيران»، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الرحلات سجل مستويات إشغال كاملة.

وأضاف أن «شركات الطيران لجأت إلى زيادة عدد الرحلات، أو تشغيل طائرات ذات سعة أكبر خلال ذروة السفر، لمواكبة الطلب القوي على السفر خلال هذه الفترة من العام»، مشيراً إلى أن «الطلب على السفر لايزال في مستويات كبيرة خلال الفترة الحالية، في وقت تدل فيه المؤشرات على استمراره طول فترة الصيف بوتيرة متباينة».

وشدد منصور على أهمية اعتماد تواريخ مرنة لحجز التذاكر طوال موسم الصيف، لتفادي فترة الذروة بالنسبة لـ«رحلات العودة»، مشيراً إلى أن «بعض المتعاملين يفضلون قضاء إجازات قصيرة، في حين أن بعض الحجوزات تمتد إلى أكثر من شهر».

واتفق على أن «أسعار التذاكر تتباين من محطة إلى أخرى، ووفقاً لتواريخ السفر التي يعتمدها المتعامل».

ولفت منصور إلى أن «أسعار التذاكر بالنسبة للحجوزات الجديدة حالياً ستكون أعلى بنسب تصل إلى 25% في حال اختيار تواريخ عودة قريبة من بدء الموسم الدراسي الجديد»، متوقعاً انقضاء فترة الذروة على «رحلات العودة» في بداية الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل.

وتابع: «استناداً إلى معدل الحجوزات ومتوسط الأسعار، فإن هناك موسماً آخر لـ(رحلات العودة) في نهاية أغسطس المقبل، قبل بدء الدوام المدرسي، ويمكن تفادي الزيادات في الأسعار أو جزء منها، بالاعتماد على تواريخ مرنة لـ(رحلات العودة)، تحديداً، والتخطيط المسبق للسفر».