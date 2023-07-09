«الإمارات دبي الوطني» يسخر «الذكاء الاصطناعي الخلاّق» في عملياته

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن عملية تحول هدفها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي الخلاق لإحداث تغيير في عمليات البنك وتعزيز الإنتاجية عبر مختلف وحدات أعماله بدعم من «شركة مايكروسوفت العالمية». وأفاد البنك في بيان، بأن هذا التعاون يهدف إلى فتح فرص جديدة للابتكار، وتحسين الكفاءة المصرفية، والارتقاء بتجارب المتعاملين في القطاع المصرفي.

ووفقاً للبنك، تشمل عملية التحول ثلاث مبادرات رئيسية من شأنها إحداث تقدم كبير في تطوير البرمجيات والتعاون وتفعيل مشاركة المتعاملين.



المبادرة الأولى

وتتمثل المبادرة الأولى في تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات في البنك، من خلال أداة «جيت هاب كوبايلوت إكس» (Github Copilot X)، إذ ستتيح عملية التحول، بدعم من «مايكروسوفت»، لفرق تكنولوجيا المعلومات التابعة للبنك، استخدام الإمكانات المتطورة لـ«جيت هاب كوبايلوت إكس»، أداة الذكاء الاصطناعي الخلاق المتقدمة من «مايكروسوفت»، إلى جانب أكثر من 1000 مطور يستخدمون حالياً هذه الأداة. وبمساعدة هذه الأداة، يتوقع «الإمارات دبي الوطني» أن يشهد زيادة ملحوظة في كفاءة الترميز وسرعة تطوير البرامج والجودة.



المبادرة الثانية

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في الاستخدام التجريبي للمساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» عبر وحدات أعمال البنك.

وسيكون «الإمارات دبي الوطني» من أوائل الشركات التي يتاح لها استخدام ميزة المساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، إذ تسام هذه الأداة التعاونية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخلاق، في تعزيز إنتاجية موظفي البنك من خلال أتمتة المهام المتكررة، والمساعدة في اتخاذ القرارات المعقدة.

ومن خلال الاستخدام التجريبي لهذه الميزة عبر جميع وحدات أعماله، يسعى البنك إلى إنشاء مساحة عمل أكثر ذكاءً ومرونة مع حفز الابتكار وتحسين الإنتاجية.

المبادرة الثالثة

وتتمثل المبادرة الثالثة في إطلاق حالات استخدام «شات جي بي تي» عبر جميع وحدات الأعمال والدعم في البنك، بما في ذلك مراكز الاتصال وإدارات التسويق، والشؤون القانونية، والامتثال، والمخاطر.

وسيمكّن «شات جي بي تي»، البنك، من تقديم تجارب مخصصة للمتعاملين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وحفز الابتكار عبر جميع وحدات الأعمال.



تجربة المتعاملين

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم: «يسرنا التعاون مع شريكنا طويل الأمد (مايكروسوفت) في هذه المبادرة التي نسعى من خلالها إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي الخلاق لتحويل عملياتنا التجارية، والارتقاء بتجارب المتعاملين، والبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال الابتكار الرقمي»، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعد دليلاً ملموساً على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتبني التقنيات المتطورة ودفع حدود الابتكار لتحقيق التميز.

كفاءة وإنتاجية

من جانبه، قال نائب رئيس «مايكروسوفت» العالمية ورئيس «مايكروسوفت» في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سامر أبو لطيف: «يسرنا التعاون مع (الإمارات دبي الوطني) في رحلة تحوله الرقمي، في وقت نسعى فيه في (مايكروسوفت) من خلال أدواتنا المتقدمة للذكاء الاصطناعي الخلّاق إلى تمكين فريق البنك من الابتكار، والتعاون وتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية».

