«هواوي» تطلق «بانقو 3.0».. أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، «بانقو 3.0»، أحدث نسخة من نموذج «بانقو» للذكاء الاصطناعي للتعلم العميق المدرب مسبقاً، الذي تم الإعلان عنه في «مؤتمر مطوري سحابة هواوي»، الذي عقد في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن النسخة «بانقو 3.0» تتميز بتصميم من ثلاث طبقات، إذ تحتوي طبقة الأساس «أل 0» على خمسة نماذج مختلفة: معالجة اللغة الطبيعية، وقواعد البيانات متعددة الوسائط، ورؤية الكمبيوتر، والتنبؤ والحوسبة العلمية، ويوفر «أل 0» مهارات مختلفة لتلبية احتياجات سيناريوهات الصناعة المختلفة، فيما توفر الطبقة الثانية «أل 1» مجموعة متنوعة من النماذج للمجالات المختصة، مع التركيز على مجالات مثل الحكومة الإلكترونية، والتمويل، والتصنيع، والتعدين، والأرصاد الجوية، بينما توفر الطبقة الثالثة «أل 2» نماذج متعددة خاصة بسيناريوهات معينة لتطبيقات صناعية معينة أو سيناريوهات أعمال تجارية محددة.

ويمكن للعملاء أيضاً تدريب النماذج باستخدام مجموعات البيانات الخاصة بهم بناء على طبقتي «بانقو» من «أل 0» أو «أل 1» لشركة هواوي.

وقال المدير التنفيذي لشركة «هواوي» والرئيس التنفيذي لشركة سحابة هواوي، تشانغ بينغ آن، إنه «تم إنشاء سلسلة (بانقو) لخدمة احتياجات الصناعة، وتقديم خدمات ممتازة للعملاء في مختلف القطاعات»، مضيفاً أن مهمة «بانقو» هي مساعدة العملاء على الاستخدام الفعال وبناء نماذج واسعة النطاق، ما يتيح ترقيات الذكاء الاصطناعي.

وتم إطلاق سلسلة «بانقو» من شركة «هواوي» للمرة الأولى في عام 2021، وهي عبارة عن مجموعة من العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي تدعم مجموعة متنوعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك إنشاء النصوص وتصنيف النصوص وأنظمة المحادثة.