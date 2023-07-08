«شراء الهدايا» يدعم الإقبال على العملات والمشغولات الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الجاري بين 1.75 و2.25 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت نمواً في الطلب على العملات الذهبية والمشغولات، بدعم إقبال متعاملين على شراء هدايا الذهب خلال موسم العطلات الصيفية، خصوصاً من جنسيات آسيوية، لافتين إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تكن لها تأثيرات سلبية على الأسواق، مع استمرار الأسعار عند حدود منخفضة، مقارنة بالمؤشرات السعرية خلال بداية الشهر الماضي.

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي التهامي، إن «الأسواق شهدت أخيراً نمواً في الطلب على المشغولات الذهبية، وذلك بدعم من موسم العطلات الصيفية، ومع إقبال العديد من المتعاملين على شراء هدايا المنتجات الذهبية بمختلف أنواعها قبيل السفر لقضاء العطلة في بلدانهم».

وأضاف أن «الزيادات السعرية الأخيرة للذهب لم تكن لها تأثيرات سلبية واضحة على الأسواق، وذلك لكون تلك الارتفاعات محدودة، ونشاط موسم العطلات كان له تأثيرات محفزة بشكل لافت على المبيعات».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، سانجيش باليكرا، إن «موسم العطلات الصيفية عزز من إقبال المتعاملين لشراء هدايا المشغولات والعملات الذهبية، خصوصاً من الأوزان الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن «معظم المتعاملين الذين يطلبون هدايا العملات الذهبية من جنسيات آسيوية».

وأوضح مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «الزيادات الأخيرة للذهب لم تغير من كون الحدود السعرية للذهب منخفضة، مقارنة ببداية الشهر الماضي، وتعد محفزة للشراء، خصوصاً أن أسعار الذهب سجلت انخفاضات لمدة أربعة أسابيع متتالية، قبل تلك الزيادات».

وأشار إلى أن «العديد من المتعاملين يقبلون على الشراء حالياً، سواء لمنتجات المشغولات أو العملات الذهبية، لأسباب تتعلق بموسم العطلات الصيفية، وتفضيل متعاملين للشراء حالياً، تخوفاً من تسجيل أسعار الذهب زيادات إضافية بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 233 درهماً، بارتفاع 2.25 درهم، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 215.75 درهماً، بزيادة درهمين. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 209 دراهم، بارتفاع 2.25 درهم. كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 179 درهماً، بزيادة 1.75 درهم.