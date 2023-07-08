الإمارات سادس أكبر سوق عالمياً في «طلبيات الطائرات»

حلّت دولة الإمارات في المركز السادس ضمن قائمة أكبر 10 أسواق طيران في العالم من حيث عدد طلبيات الطائرات الخاصة بالناقلات الجوية التجارية، وفقاً لتقرير دوري صادر عن مؤسسة (ch-aviation) المتخصصة باستشارات الطيران والنقل الجوي.

وبحسب تقرير للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بلغ عدد الطائرات تحت الطلب للناقلات الوطنية 556 طائرة، الجزء الأكبر منها (عريضة البدن ذات الممرين)، منها 200 طائرة لـ«طيران الإمارات»، و99 طائرة لشركة «الاتحاد للطيران»، مقابل 137 لشركة «فلاي دبي»، و120 طائرة لشركة «العربية للطيران».

وحلت الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً مسجلة أكثر من 3.1 آلاف طائرة، تلتها إيرلندا بـ1247 طائرة، والصين في المركز الثالث بـ1239، فيما جاءت الهند في المركز الرابع مسجلة 888 طائرة، وروسيا الاتحادية خامساً بـ603 طائرات، والإمارات في المركز السادس.

وحلت دولة الإمارات في المركز الثالث من حيث عدد طلبيات الطائرات في منطقة آسيا، بعد الصين والهند، ولم تشمل القائمة طلبيات شركات تأجير الطائرات.

وعالمياً، استحوذت آسيا على الجزء الأكبر من الطلبيات مسجلة نحو 5500 طائرة، تلتها أميركا الشمالية بنحو 3500 طائرة، وأوروبا في المركز الثالث بنحو 3300 طائرة، وأميركا الجنوبية مسجلة 422 طائرة.

واستحوذت الطائرات ذات الممر الواحد (ضيقة البدن) على الجزء الأكبر من الطلبيات بنحو 11.7 ألف طائرة، تلتها الطائرات (عريضة البدن ذات الممرين) بنحو 1800 طائرة والطائرات الإقليمية في المركز الثالث بنحو 765 طائرة.

وبالنسبة للشركات المصنعة، حلت شركة «إيرباص» الأوروبية في المركز الأول من حيث عدد الطلبيات مسجلة 6.6 آلاف طائرة، و«بوينغ» الأميركية في المركز الثاني بنحو 5.5 آلاف طائرة، وشركة «كوماك» الصينية في المركز الثالث بنحو 870 طائرة.

وتصدرت طائرة «بوينغ 737»، (ذات الممر الواحد) قائمة الطائرات الأكثر طلباً بنحو 2500 طائرة، تلتها طائرة «إيرباص إيه 320» بنحو 2200 طائرة، و«إيرباص إيه 321» بنحو 1700 طائرة.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالدولة، يزيد على تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة،

إلى 85 مليار درهم، لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، حيث يسهم قطاع الطيران في الدولة بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الهيئة إن قطاع الطيران المدني بالدولة نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة «كورونا»، متوقعة استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية يبلغ نحو 536 وجهة، بما فيها الوجهات المشتركة، حيث تشكل المكانة التي تمثلها الإمارات كوجهة عالمية للسياحة والأعمال مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، داعماً قوياً لتحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية لمزيد من الإنجازات والنمو المستمر.

أكبر 10 دول من حيث طلبيات الطائرات

■ الولايات المتحدة 3147

■ إيرلندا 1247

■ الصين 1239

■ الهند 888

■ روسيا 603

■ الإمارات 556

■ إندونيسيا 509

■ ماليزيا 471

■ المملكة المتحدة 415

■ فيتنام 321