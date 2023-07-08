5 بنوك وطنية ضمن أقوى 25 بنكاً مقرضا في المنطقة

صُنفت خمسة بنوك إماراتية في قائمة أقوى 25 بنكاً مقرضاً في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف «ذي بانكر» السنوي. وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الرابعة، تلاه بنك أبوظبي الأول في المرتبة الخامسة، ثم بنك أبوظبي التجاري في المرتبة السابعة، وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة عشرة، وبنك المشرق في المرتبة الثالثة والعشرين.

ويعتمد تصنيف ذي بانكر السنوي على «تاير 1 – Tier1» من حيث رأس المال للمقرضين. وحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على مكانته كأفضل بنك في الإمارات والرابع إقليمياً، بفضل زيادة 11.9% في رأس المال Tire1.

وكان أداء البنوك الإماراتية متميزاً خاصة بعد التعافي من جائحة وباء كورونا، مستفيدة من المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، بينما ظل التضخم عند مستويات منخفضة نسبياً، وفقاً لدراسة أجراها "الفريز أند مارسيل" للأبحاث. وقفز صافي الأرباح المجمعة لأكبر 10 بنوك إماراتية بنحو 35% إلى 18.3 مليار درهم على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى الصعيد العالمي، يعد بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول من بين أقوى 100 بنك، في المرتبة 85 و 90 على التوالي. بينما احتل بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق المراتب 130 و 169 و256 على التوالي في قائمة أقوى 100 بنك عالمياً. وحصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على المرتبة الثانية من حيث العائد على رأس المال، وبنك المشرق في المرتبة الرابعة.

وضم التصنيف في المجمل 5 بنوك في الإمارات، و7 بنوك في السعودية، و2 من قطر و 2 من الكويت وبنك واحد من كل من إيران وسلطنة عمان والأردن، ضمن أقوى 25 بنكاً في الشرق الأوسط.