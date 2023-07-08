أسعارالغذاء العالمية تنخفض في يونيو إلى أدنى مستوى منذ عامين

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بانخفاض كلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة أمس، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، حيث كانت قراءة مايو في الأصل 124.3.

وتُعد قراءة يونيو 2023، الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب خلال العام الجاري، 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1% عن مستويات عام 2022.

وذكرت «الفاو» أن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريباً بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9% إلى 783.3 مليون طن.

وانخفض مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.1% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.

كما انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4% على أساس شهري، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020.

وأفادت «الفاو»، بأن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2% عن مايو، مسجلاً أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيس لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.