يلين: فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني «مستحيل عملياً»

دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بكين أمس، إلى «منافسة سليمة» بين الصين والولايات المتحدة رغم الخلافات التجارية بين القوتين الكبريين، مشددة على أن فك الارتباط بين الاقتصادين «مستحيل عملياً».

وقالت يلين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، المكلف تحديداً المسائل الاقتصادية: «نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت».

كذلك، دعت وزيرة الخزانة التي تقوم بأول زيارة لها إلى الصين منذ تولي مهامها عام 2021، إلى عدم ترك «الخلافات» تتسبب «بتدهور غير مجدٍ» للعلاقات بين البلدين.

وتأتي تصريحات يلين بينما يدعو سياسيون أميركيون منذ أشهر إلى «فك الارتباط» بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة، وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.

وشددت يلين بهذا الصدد على وجوب توخي الحذر، مؤكدة أمام عدد من مسؤولي شركات أميركية، أن «فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي»، مضيفة أن ذلك «سيكون من المستحيل عملياً».

من جانبه، رأى تشيانغ، تحسناً محتملاً في العلاقات بعد فترة صعبة، وقال متوجهاً إلى يلين: «حين وصلتِ إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح.. أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضاً على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، مضيفاً: «بعدما شهدنا فترة من الرياح والمطر، يمكننا بالتأكيد أن نرى قوس قزح».

ورأى عضو الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تاو وينشاو، أنه «في إدارة الرئيس جو بايدن، تبدو يلين أكثر براغماتية» من سواها. وقال: «أعتقد أننا الآن نعيد تشكيل وبناء العلاقات الصينية الأميركية».

وأبدى رئيس معهد إنتيليسيا للدراسات، تشين دينغدينغ، التفاؤل ذاته، معتبراً أن هذه الزيارة قد يكون لها «تأثير إيجابي» على العلاقات الثنائية.