أكبر صندوق تقاعد في العالم يحقق مكاسب ربع سنوية

سجل صندوق التقاعد الحكومي في اليابان، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، أقوى أرباح ربع سنوية خلال أكثر من عامين بفضل مكاسب أسواق الأسهم والسندات في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع قيمة أصوله إلى مستوى قياسي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن صندوق استثمار أموال التقاعد الحكومي الياباني حقق أرباحاً بنسبة 5.4% خلال الربع الأول 2023، لتصل قيمة الأصول إلى 1.39 تريليون دولار.

وكانت الأسهم الأجنبية الأفضل أداء بين أصول الصندوق، حيث بلغت مكاسبها 8.2%، مع بدء تحرك الولايات المتحدة للتغلب على أزمة البنوك، في حين زادت أسعار الأسهم اليابانية بنسبة 7% خلال الربع الأول.

كما زادت قيمة السندات الأجنبية والمحلية، بينما تراجع الين أمام الدولار مع إبقاء بنك اليابان المركزي على السياسة النقدية المرنة.