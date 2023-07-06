الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لنساء صنعن علامات تجارية تكنولوجية

تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورها بوصفها مركزاً يحتضن المؤسِّسات ورائدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى، اللاتي أشعلن ثورة تكنولوجية في المنطقة. وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية: «20 امرأة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية» لعام 2023، لافتة إلى أن رائدات الأعمال لم ينشئن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا فحسب، بل دفعن أيضاً حدود الإبداع والابتكار والتأثير في القطاعات اللاتي يعملن بها.

تصدر إماراتي

وتتصدر دولة الإمارات قائمة العام، لكونها مقراً لـ11 شركة في التصنيف، تليها مصر بثلاث شركات، والسعودية بشركتين. فيما تهيمن الأردنيات على القائمة بأربع نساء مؤسِّسات، تليهن مؤسِّسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

ولفتت «فوربس الشرق الوسط» إلى أن 15 علامة تجارية في التصنيف شارك في تأسيسها مؤسسون آخرون، فيما تدير أربع من النساء المصنفات في المراكز الخمسة الأولى شركاتهن في دولة الإمارات. وللعام الثاني على التوالي تتصدر المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة (iMile)، ريتا هوانغ زهين، التصنيف، حيث توسعت الشركة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، إلى 14 دولة، أحدثها بولندا وأستراليا في عام 2023. كما حلّت منى عطايا ولينا خليل من شركة (Mumzworld) في المركز الثاني، تليهما في المركز الثالث الشريكة المؤسسة لشركة (RedSea)، ديريا باران.

وتعد منصة (PRYPCO) لخدمات «الإيجار الآن والدفع لاحقاً»، التي أنشأتها أميرة سجواني، أحدث شركة تكنولوجيا تم تأسيسها بين شركات القائمة.

آلية الاختيار

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، فقد تم اختيار المؤسِّسات الـ20 المصنفات ضمن القائمة من بين مجموعة واسعة من رائدات الأعمال، نظراً إلى التأثير الكبير الذي حققنه من خلال إنجازاتهن الاستثنائية التي جذبت المستثمرين والمستهلكين، ونجاحهن في تأمين جولات التمويل وتحقيق الإيرادات.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنها قامت بتقييم شامل لكفاءاتهن الريادية، عبر قياس قدرتهن على خلق التأثير في قطاعات متنوعة كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات. وتم تصنيفهن اعتماداً على معايير عدة، منها: حجم التمويل المجمع، والإبداع، والابتكار، والتأثير، والإيرادات.

تصدر إماراتي في المراكز الـ 5 الأولى

1- ريتا هوانغ زهين

العلامة التجارية: iMile

الجنسية: صينية

المقر الرئيس: الإمارات

2- منى عطايا ولينا خليل

العلامة التجارية: Mumzworld

الجنسية: فلسطينية، بريطانية

المقر الرئيس: الإمارات

3- ديريا باران

العلامة التجارية: RedSea

الجنسية: تركية

المقر الرئيس: السعودية

4- نور سليمان

العلامة التجارية: Cartlow

الجنسية: إسبانية

المقر الرئيس: الإمارات

5- إيوانا أنجيليداكي

العلامة التجارية: InstaShop

الجنسية: يونانية

المقر الرئيس: الإمارات

• منصة «PRYPCO» التي أنشأتها الإماراتية أميرة سجواني أحدث شركة تكنولوجيا تم تأسيسها بين شركات القائمة.