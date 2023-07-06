صندوق التحوط الأميركي "فيريشن" يختار "دبي المالي العالمي" مقراً رئيساً

أعلنت شركة "فيريشن" (Verition) لإدارة الصناديق ذات المسؤولية المحدودة، وهي مستشار استثماري مُتعدد الاستراتيجيات والإدارات، وتتخذ من غرينتش بولاية كونيتيكت الأميركية مقراً رئيساً لها، عن توسيع حضورها العالمي عبر افتتاح أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن الشركة حصلت على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإدارة الأصول ومزاولة أنشطة مالية أخرى، مشيرا إلى أنه تم تعيين سعد محمود، كمسؤول تنفيذي أول لشركة "فيريشن" في مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس افتتاح "فيريشن" لمكاتبها التزام الشركة الحقيقي تجاه المنطقة، حيث تمثل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسواقاً مهمة لشركة "فيريشن".

وسيعمل تواجدها في دبي على تعزيز قدرة الشركة على استقطاب المزيد من المواهب الاستثمارية العالمية، إضافة إلى الاستفادة القصوى من الفرص الاستثنائية المُتاحة في الأسواق الإقليمية.

كما سيتيح تواجد الشركة ضمن مركز دبي المالي العالمي إمكانية وصولها إلى بيئة مالية تتبنى النهج الابتكاري، حيث يفوق تعداد القوى العاملة في المركز 36 ألف موظف وخبير يعلمون في أكثر من 4300 شركة مُسجلة.

يشار إلى أن "فيريشن" لديها مقرات عالمية في كل من غرينتش ونيويورك ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ.