الإمارات تتصدر قائمة "فوربس" لأقوى 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية

كشفت "فوربس" الشرق الأوسط عن النسخة الخامسة من قائمتها المنتظرة "50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية" لعام 2023.

وتسلط القائمة الضوء على مجموعة من سيدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى اللاتي يقمن بإعادة تعريف مشهد الموضة والأزياء، والتجميل، والمجوهرات، والإكسسوارات، والأحذية، والعطور.

وبفضل موهبتهن المتفردة، وعزيمتهن القوية، وشغفهن المُلهِم بمهنتهن، أصبحت هؤلاء القائدات رموزًا للنجاح، حيث تجذب علاماتهن التجارية الأنظار من جميع أنحاء العالم.

وتعكس القائمة الجرأة والإبداع اللامحدود لهؤلاء السيدات الاستثنائيات.

ومن خلال عملية تقييم شاملة، صنفت "فوربس الشرق الأوسط" سيدات القائمة اعتمادا على عدة معايير، منها: التأثير، والابتكار، والتغطية الإعلامية، والمشاهير الذين دعموا العلامة التجارية.

وتهيمن شركات الموضة والأزياء على القائمة بـ30 مشاركة، تليها 8 علامات تجارية في مجال التجميل، و5 علامات تجارية للمجوهرات.

وتضم القائمة سيدات أعمال من 21 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات واللبنانيات بواقع 14 سيدة لكل منهما، تليهن 4 سعوديات.

وتتصدر الإمارات القائمة عبر 20 شركة تتخذ من الدولة مقرًا لها، يليها لبنان بـ10 شركات، ومصر بـ7 شركات.