الزعابي: استقرار سياسي ومناخ اقتصادي مزدهر

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «شهدنا طفرة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونفخر بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الإمارات بنسبة 10% مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 23 مليار دولار».

وأوضح أن هذا النمو يأتي نتيجة للاستقرار السياسي والمناخ الاقتصادي المزدهر، إذ أسهمت هذه العوامل في تعزيز مكانة الإمارات، كوجهة جذابة للاستثمارات العالمية.

وأشار الزعابي إلى إسهام أبوظبي الفعال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تمثل مساهمة الإمارة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، موضحاً أن بيانات الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في الربع الأول من هذا العام في نجاح وفعالية نتيجة جهود التنويع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 3.9% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.1%، لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى نحو 53%، مدعوماً بقوة الأداء في قطاعات رئيسة.

وأضاف الزعابي: «تعزز أبوظبي مكانتها كوجهة استثمارية جذابة، حيث تركز على القطاعات التي تتميز بإمكانات كبيرة للنمو، مثل السياحة وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات المالية والتكنولوجيا الزراعية»، مؤكداً مواصلة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. ولفت إلى احتضان أبوظبي لثلاثة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، كما أنها وجهة مفضلة للعيش والإقامة، حيث يتميز مجتمع أبوظبي بتوفير أفضل الظروف لتنوع الثقافات.

وقال الزعابي أن مكتب أبوظبي للاستثمار يستقطب الشركات العالمية إلى أبوظبي من خلال مكاتبه في باريس وبكين وفرانكفورت وسان فرانسيسكو ونيويورك وتل أبيب ولندن وسيؤول، مشيراً إلى أبرز الشركات العالمية التي انضمت لمجتمع الأعمال في أبوظبي أخيراً، وهي «أمازون» و«AWS».