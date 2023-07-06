«ديزاين كوارتر» أول مشروع سكني في «دبي للتصميم»

أطلقت شركة «مراس»، مشروع «ديزاين كوارتر» في حيّ دبي للتصميم (d3)، وهو أول مجتمع سكني فاخر يقع في المنطقة. ويبدأ بناء المشروع العام الجاري ومن المتوقع أن يكتمل في مايو 2027.

ويقع المشروع السكني الجديد، في قلب حي دبي للتصميم، ويضيف إلى الحي ركيزة أساسية لأي مشروع متعدد الاستخدامات، وهي المجتمعات السكنية. ويمتاز «ديزاين كوارتر» بموقع استراتيجي في قلب المدينة، والذي يوفر مجموعة مختارة من الشقق الفاخرة والعصرية المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وشقق دوبلكس وبنتهاوس تطلّ على برج خليفة الشهير وقناة دبي المائية.

ويضم حيّ دبي للتصميم العديد من العلامات التجارية والمصممين ورواد الأعمال المبدعين في العالم، ويشتهر باستضافة عدد من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الإبداع.