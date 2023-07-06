المعاملات العقارية في دبي تسجل 30.4 مليار درهم خلال يونيو

كشف أحدث البيانات الصادرة عن منصة «بروبرتي فايندر» العقارية، لشهر يونيو الماضي 2023، أرقاماً مهمة حققتها سوق دبي العقارية التي شهدت ازدهاراً كبيراً، إذ بلغ حجم المعاملات العقارية في يونيو الماضي 10 آلاف و419 معاملة، بارتفاع نسبته 17.78%، مقارنة مع 8846 معاملة في يونيو 2022.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد سجلت قيمة المعاملات في يونيو زيادة كبيرة بلغت 34.1% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، محققة 30.41 مليار درهم، وهو أعلى رقم مسجل لشهر «يونيو» خلال 10 أعوام من حيث عدد المعاملات وقيمتها.

ووفقاً للبيانات، فقد واصل السوق زخمه الكبير من حيث تفضيلات العقارات للمالكين والمستأجرين على حد سواء، إذ أظهرت بيانات «بروبرتي فايندر» لشهر يونيو 2023 أن 57.5% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 42.5% بالفلل أو وحدات «تاون هاوس».

بدورها، حازت الشقق المكونة من غرفتي نوم النسبة الأكبر من عمليات البحث، مسجلة 34.1%، تلتها الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 33.4%.

أما بالنسبة لقطاع الإيجار، فقد أشارت البيانات إلى أن نحو 78.5% من المستأجرين يبحثون عن شقق سكنية، بينما يبحث 21.5% منهم عن فلل أو وحدات «تاون هاوس»، فيما حازت الشقق المفروشة اهتمام 61.8% من المستأجرين، وتركزت 34.2% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة.

كما كشفت بيانات يونيو 2023 أن نحو 35.1% من المستأجرين بحثوا عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و31.1% عن وحدات من غرفتي نوم، و22% عن وحدات استوديو، بينما حظيت الوحدات التي تتألف من ثلاث غرف نوم على نسبة 43.4%، والمؤلفة من أربع غرف نوم أو أكثر على 36.1%.

كما حققت معاملات البيع على الخريطة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 46.6% على أساس سنوي، مسجلة نحو 5165 معاملة، مقارنة مع 3523 معاملة فقط في يونيو 2022. وهو الارتفاع الذي أسهم في صعود قيمة مبايعات العقارات «قيد الإنشاء» بما يصل إلى 80.26% تقريباً، محققة أكثر من 12.6 مليار درهم، ومتخطيةً حاجز الـ7.007 مليارات درهم المُسجلة في يونيو 2022.

ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، فقد حافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك لشهر يونيو 2023، وهي: «دبي مارينا»، «داون تاون دبي»، «الخليج التجاري»، «قرية جميرا الدائرية»، «نخلة جميرا».

بينما حافظت «دبي هيلز استيت» و«نخلة جميرا» و«المرابع العربية» وداماك هيلز (أكويا من داماك)، و«الفرجان»، على صدارتها في قائمة الوجهات المرغوبة للباحثين عن تملك فلل أو وحدات «تاون هاوس».

وقال المدير العام لشركة «بروبرتي فايندر» في الإمارات، سكوت بوند: «أظهرت بيانات شهر يونيو الماضي مجدداً تحقيق سوق العقارات بدبي نمواً كبيراً على أساس سنوي من حيث الحجم والقيمة، ومع استمرار ارتفاع معاملات البيع على الخريطة، شهد قطاع الوحدات السكنية الجاهزة انخفاضاً طفيفاً في الحجم، مقابل زيادة ملحوظة في القيمة. في حين حافظت الاتجاهات العامة للسوق على حالها في معظم الأحيان، وشهدنا تفاوتاً في تفضيلات الباحثين عن المنازل على الخريطة وكذلك المنازل الجاهزة».