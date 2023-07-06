«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 1456 شركة جديدة في النصف الأول

استقطب مركز دبي للسلع المتعددة 1456 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً أداء نصف سنوي يتطابق تقريباً مع الفترة ذاتها التي شهدت نتائج قياسية خلال عام 2022، حينما انضم إلى مجتمع أعماله 1469 شركة جديدة. وأفاد المركز في بيان أمس، بأن هذا الأداء القوي يأتي مدعوماً بما يقدمه من محفظة فريدة من الخدمات والحلول، وذلك تماشياً مع التزامه بمواصلة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، حيث يضم المركز حالياً أكثر من 23 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

نمو قوي

وانطلاقاً من أدائه القياسي خلال العام الماضي، خصوصاً بعدما جذب أكثر من 3000 شركة جديدة، شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً قوياً في الأسواق المستهدفة الرئيسة، بما فيها إسرائيل والصين والهند.

وواصل المركز من خلال مساهمته بنحو 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارة، دوره في تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبوابة عالمية للتجارة.

تجارة الألماس

وبهدف ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الألماس، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة ميثاق السلوك لمنتدى أفضل ممارسات المناقصات تحت إدارة بورصة دبي للماس، وهو يُعد أول مبادرة تقودها بورصة متخصصة على مستوى العالم بهدف تطبيق أفضل المعايير على مستوى القطاع.

السلع الزراعية

وشهدت مختلف السلع الزراعية المدعومة من المركز نمواً قوياً خلال النصف الأول 2023، حيث وقع المركز مذكرة تفاهم مع «مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري»، التي سيتعاون الطرفان بموجبها على تعزيز نمو حركة التجارة العالمية للسلع الزراعية ضمن مشروعات تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، ومشاركة فرص الأعمال، ونقل المعرفة من خلال المعارض والفعاليات.

«تريد فلو»

وحققت منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي سجل مركزي رقمي بالكامل تتمثّل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزّنة في منشآت تتخذ من الإمارات مقراً لها، نمواً قوياً عبر عدد من المجالات الرئيسة.

وتعاملت المنصّة مع ما يقرب من 250 كيلوغراماً من سبائك الذهب و6.3 ملايين قيراط من الماس الخام خلال النصف الأول 2023.

ومن خلال تنفيذ أكثر من 78.8 ألف معاملة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بلغ إجمالي قيمة معاملات التمويل الإسلامي عبر المنصّة 1.02 تريليون درهم، ما يمثّل زيادةً بنسبة 37% مقارنةً بالنصف الأول 2022.

«كريبتو»

وواصل مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة دوره المحوري في تقديم معروض شامل من الحلول والخدمات عبر إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك شراكته مع منصّة «بايبت».

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «سعداء بمسيرة المركز الواعدة التي أظهرت قدراتنا على تسجيل نتائج قياسية وتحقيق منجزات باعثة على الفخر عبر مختلف القطاعات التي ننشط فيها».

التجارة الإلكترونية

يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 290 شركة ناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، بما فيها «ديليفرو» و«إنستاشوب» و«كفو» و«كلاس باس» و«جست لايف».

وأطلق المركز منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية بهدف تحفيز وتسريع مسيرة نمو القطاع في جميع أنحاء المنطقة.

• 23 ألف شركة من جميع أنحاء العالم مسجلة في المركز حالياً.