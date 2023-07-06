موانئ دبي العالمية تحتفل بنجاحها في إكسبو 2020 بحفل تكريم خاص

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بنجاح برنامجها في معرض اكسبو 2020 دبي وأقامت حفلاً خاصاً في "جناح التدفق" بموقع الحدث تقديراً للمساهمات الكبيرة من قبل موظفيها وشركائها الذين استلموا "وسام إكسبو 2020 دبي" الممنوح من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

حضر الاحتفال ضيف الشرف معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. كما حضره سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، ومنهم عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد الإمارات" وجافزا، ومها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموظفين والاستدامة، ودانيال فان أوتردايك، الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية، الذين اشتركوا في تكريم الموظفين وأعضاء في القيادة العامة لشرطة دبي بمدينة إكسبو دبي.

وعلى مدار ستة أشهر، استضافت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، أبرز الشخصيات المحلية والدولية، وأكثر من مليون و200 ألف زائر، وشهد "جناح التدفق" عدداً كبيراً من الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم.

كما استقبل جناح موانئ دبي العالمية أيضًا نحو 3,000 مسؤول حكومي من أكثر من 80 دولة، و2,500 شخصية بارزة من القيادات الفكرية العالمية، وأكثر من 10,000 طالب. وفي ذروة الإقبال على معرض إكسبو 2020، استقبل الجناح حوالي 34,000 زائر في يوم واحد، الأمر الذي أكّد النجاح الكبير لهذا الجناح، والمساهمات الاستثنائية لموظفي وشركاء "دي بي ورلد" في هذا الحدث العالمي.

وكان قرار اعتماد منح وسام إكسبو 2020 جاء في مبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تجاه المساهمين في إنجاح "إكسبو 2020 دبي"، تقديراً لما قدّموه من جهود جبارة خلال فترة انعقاد الحدث وما سبقها من مرحلة تحضيرية استمرت لسنوات طويلة من العمل والمثابرة لتقديم تجربة متميزة لجميع زوار الحدث والدول المشاركة فيه.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بهذه المناسبة: "نعتبر موظفينا دائماً من أهمّ عناصر قوتنا، فلم يكن هذا النجاح الملحوظ لمشاركتنا في فعاليات إكسبو 2020 أن يتحقق بدون الجهود المتواصلة والتفاني في العمل، والتزام موظفينا وشركائنا، بدءًا من مراحل التخطيط الأولية ووصولًا إلى التنفيذ؛ حيث ساعدتنا مساهماتهم القيّمة في بناء إرث غني لمجموعتنا مع إكسبو 2020، وأتاحت لنا مشاركة رؤيتنا للتجارة العالمية مع أكثر من مليون شخص، مما سيترك أثرًا إيجابيًا في تشكيل الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية لعقود قادمة. إنّنا فخورون بالعمل مع نخبة من أكثر المواهب تميزاً على مستوى العالم".

ومن جانبه، قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: "يتجاوز حضور موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في إكسبو 2020 مجرد المشاركة؛ باعتبارها من المساهمين الرئيسيين في مسيرة تطوّر دبي، فضلًا عن دورها الكبير في الارتقاء بحركة التجارة الدولية ككلّ. وقد كانت هذه المشاركة تجسيدًا لما حققته دبي، وما يمكن لها أن تقدمه للعالم. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بالتهنئة لفرق عمل مجموعة موانئ دبي العالمية على هذا النجاح الذي يستحق كلّ تقدير وثناء".

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وجافزا: "تعدّ موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد الإمارات" وجافزا من عوامل التمكين الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، فهما من الركائز الأساسية للتجارة الإقليمية والعالمية، وتُمثّلان التطلعات الاقتصادية الطموحة للقيادة والشعب. وتأتي أهمية إنجازاتنا في إكسبو 2020 من المساهمة التي قدّمها موظفونا وشركاؤنا عبر توجيهنا بشكل مباشر نحو مسارات جديدة لتوليد النموّ وتحقيق الإمكانات. ويؤكد هذا التكريم تقديرنا لمساهماتهم وجهودهم الكبيرة".

وقد ارتكز مفهوم جناح موانئ دبي العالمية "دبي بي ورلد" في إكسبو 2020 على قوّة "التدفق" التي تعبّر عن الاتصال المستمر بين مناطق العالم والحركة الانسيابية للبضائع، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي لمجموعة موانئ دبي العالمية في تسهيل تدفق الحركة التجارية الأكثر ذكاءً وتأثيره الايجابي على مستوى الاقتصاد العالمي. كما تعدّ موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد الإمارات" مقرًا لميناء جبل علي الرائد، البوابة التجارية البحرية الأولى في المنطقة، ونقطة الاتصال لأكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم، ومن أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي واقتصاد دولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت معرض إكسبو 2020 دبي في الفترة من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022 ، تحت شعار " تواصل العقول وصنع المستقبل"، وسجلت نجاحًا عالميًا أضاف إلى إنجازات الدولة، حيث جمعت 192 دولة لأول مرة في تاريخ إكسبو الذي يمتد لأكثر من 170 عاماً. واستقبل المعرض، الذي أقيم لأول مرة في تاريخه في دولة عربية، أكثر من 24 مليون زائر، على الرغم من التحدي الهائل الذي تسببت به جائحة كوڤيد-19.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسّن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف ينكوّن من أكثر من 103,000 موظف في 75 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلالات في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.