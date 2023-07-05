المزروعي: خفض إنتاج النفط أسهم في استقرار السوق العالمية

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط من الدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها، أسهم في استقرار سوق النفط العالمي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف المزروعي لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن التي انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، أن «الدول المنتجة للنفط ترى السوق الفعلية والطلب الحقيقي على النفط، وما يراه المضاربون والتجار في الأسواق»، مشيراً إلى أن تضارب المعلومات وعدم وضوحها يسبب تذبذباً في سوق النفط العالمي.

وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية لمنظمة «أوبك» و«أوبك+» تسهم دائماً في خفض التذبذبات وتوازن الأسواق من خلال التعاون والجهد المشترك في ظل إنتاج هذه الدول نحو 40% من الإنتاج العالمي للنفط، إلا أنها تسهم بشكل كبير في توازن واستقرار السوق.

وقال المزروعي: «نعمل بشكل مستمر من خلال الاجتماعات الدورية على مراقبة الأسواق، ورصد المتغيرات على أرض الواقع، بهدف اتخاذ الإجراءات الفاعلة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تعزز استقرار سوق النفط وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم».

وأكد أن الدول المنتجة للنفط أكثر دراية بهذا السوق من المضاربين والتجار، وقال: «نحاول عكس الصورة الواقعية لتوازن الطلب مع العرض من خلال البيانات والأرقام الصادرة عن مصادر مستقلة بما يعطي مصداقية وتوازنا في اتخاذ القرارات».

وأضاف أن دولة الإمارات من المصدرين الكبار في تحالف «أوبك +»، و تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المنظمة والقرارات الصادرة عنها والذي يخدم ثمانية مليارات شخص حول العالم، يعتمدون على النفط والغاز، مع الالتزام بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، والذي ينعكس على استقرار السوق.