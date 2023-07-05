"دبي للسلع المتعددة" يستقطب 1456 شركة جديدة في النصف الأول

استقطب مركز دبي للسلع المتعددة، 1456 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً أداء نصف سنوي يتطابق تقريباً مع الفترة ذاتها التي شهدت نتائج قياسية خلال عام 2022، حينما انضم إلى مجتمع أعماله 1469 شركة جديدة.

ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بما يقدمه المركز من محفظة فريدة من الخدمات والحلول، وذلك تماشياً مع التزامه بمواصلة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، حيث يضم المركز حاليا أكثر من 23 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: "سعداء بمسيرة المركز الواعدة والتي أظهرت قدراتنا على تسجيل نتائج قياسية وتحقيق منجزات باعثة على الفخر عبر مختلف القطاعات التي ننشط فيها".

وأضاف: "اليوم، يضم المركز أكثر من 23 ألف شركة مُسجلة، كما يساهم بأكثر من 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي".

وتابع بن سليم: "في ضوء ما حققناه من أداء نصف سنوي استثنائي بجانب عزمنا على تنفيذ العديد من الخطط المستقبلية الواعدة، إننا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة هذه الوتيرة لإحراز المزيد من النجاحات خلال الستة أشهر القادمة وفتح آفاق جديدة من فرص النمو أمام الشركات لممارسة الأعمال وترسيخ أواصر الترابط مع العالم".