تداولات «دبي المالي» تتخطى مليار درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي مساره الصاعد خلال جلسة أمس، متخطياً حاجز 3930 نقطة للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات، وتحديداً منذ عام 2015، مضيفاً لرصيده الموجب 52 نقطة تعادل نمواً نسبته 1.35%، فيما بلغت قيمة التداولات ملياراً و76 مليون درهم.

وشهدت أسهم 22 شركة ارتفاعات من أصل 38 شركة تم تداول أسهمها، فيما انخفضت أسهم 12 شركة وبقيت أسهم أربع شركات على ثبات.

وتصدر قطاعا «البنوك» و«العقار» مقدمة الأسهم المرتفعة، لاسيما سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع بأعلى نسبة له منذ الإدراج بـ3.9% عند سعر 15.90 درهماً، وبتداولات جاوزت ستة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «ديار» بنسبة 4.7% عند سعر 0.71 درهم، مسجلاً أعلى سعر منذ أكثر من خمس سنوات وبتداولات 106 ملايين سهم.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بـ3.9% عند سعر 1.61 درهم مسجلاً أعلى سعر منذ ستة أشهر وبتداولات جاوزت 55 مليون سهم، كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.2% عند سعر 6.65 دراهم وبتداولات تخطت 16 مليون سهم.

كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بـ1.5% عند سعر 5.59 دراهم وبتداولات جاوزت 21 مليون سهم، وسهم «الإثمار العقارية» بـ1.8% عند سعر 0.28 درهم وبتداولات جاوزت 74 مليون سهم.

وكان سهم «الاتحاد العقارية» الأكثر تداولاً، وانخفض بـ1.9% عند سعر 0.36 درهم وبتداولات جاوزت 283 مليون سهم.

مؤشر سوق دبي المالي سجل أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.. وقطاعا «البنوك» و«العقار» تصدرا الأسهم المرتفعة.