جافزا تدعم الاقتصاد المحلي بأكثر من 130 ألف وظيفة

تدعم المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" الاقتصاد المحلي بأكثر من 130 ألف فرصة عمل، في ما يصل عدد المتعاملين إلى أكثر من 9000 شركة، منها 100 شركة من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة في جبل علي "جافزا"، 57 كيلو متر مربع وتتوفر فيها الأراضي والمستودعات والمكاتب ومساكن الموظفين فضلاً عن مراكز البيع بالتجزئة، وفقاً لتغريدة نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وبلغت قيمة التسهيلات التجارية المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" في عام 2021 نحو 124 مليار دولار أميركي.

وتُعد المنطقة الحرة لجبل علي، والتي تُعرف أيضاً باسم "جافزا"، المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لموانئ دبي العالمية إضافةً إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحةً بالشرق الأوسط. وتتمتع جافزا بموقع مركزي كجزءٍ من منظومة متفردة ساعدتها على التوسع والنمو خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى موقعها المتميز على مقربة من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومدينة إكسبو دبي، وهي تقدم حلولاً مبتكرة وفرصاً مميزةً للنمو ودخول السوق للشركات ذات النشاط المحلي والعالمي. وتفخر "جافزا" اليوم بما وصلت إليه من اعتبارها قاعدةً حيويةً للآلاف من الشركات من أكثر من 130 دولة.