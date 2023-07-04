تصرفات عقارات دبي تحقق 1.4 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 467 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 938.02 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة «الحبية الرابعة»، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 12 مبايعة بـ35 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 297.58 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل ست هبات بقيمة 7.52 ملايين درهم.