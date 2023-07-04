«سينكو للذهب والألماس» تفتتح في دبي أول فروعها خارج الهند

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في استقطاب شركة «سينكو للذهب والألماس» الهندية إلى دبي. وتحظى الشركة بمكانة مرموقة في الهند، رسختها على مدى خمسة عقود مع امتلاكها 139 صالة عرض، وتحقيقها مبيعات سنوية تقارب 450 مليون دولار أميركي، فيما يعتبر الفرع الجديد للشركة في دبي، أول صالة عرض لها خارج الهند.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل قصة (سينكو) نموذجاً ملهماً للشركات التي نتطلع لاستقطابها إلى دبي، حيث نعتز بدورنا في مساعدة هذه الشركات على التوسع في دبي».

وأضاف: «تعتبر (سينكو) إحدى أعرق علامات المجوهرات في شبه القارة الهندية، وقد ساعدناها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات المزدهر في دبي. ومنذ تأسيس مكتبنا الخارجي في مومباي في 2018، واصلنا التزامنا الدائم بمساعدة أعضائنا على تعزيز علاقاتهم التجارية مع الهند، وتعزيز وعي الشركات الهندية حول مزايا تأسيس الأعمال في دبي».

بدوره، قال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «سينكو للذهب والألماس»، سوفنكار سين: «إذا ما نظرنا إلى خططنا التوسعية العالمية، فلن تكون أي مدينة أخرى سوى دبي، فهي مدينة الذهب كما عرفت. نحن متفائلون ببدء نشاطاتنا وعملياتنا خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونعبر عن عميق شكرنا لغرفة دبي العالمية على مساعدتنا في تأسيس أعمالنا في دبي، ونمتلك نظرة إيجابية حول مستقبل أعمالنا في دبي وتعاوننا مع الغرفة».

وتعد تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات من أكبر مجالات الاستيراد والتصدير بين الجانبين، حيث تمثل نحو نصف التجارة السنوية المتبادلة بين الهند ودبي.

وباعتبارها واحدة من أكبر تجار المجوهرات بالتجزئة في الهند، حققت «سينكو» نمواً سريعاً بعد ترسيخ حضورها عبر الإنترنت منذ انتشار جائحة «كوفيد-19». وتعتمد الشركة نهجاً متعدد القنوات للشراء، يتضمن المواقع الإلكترونية، والهاتف المحمول، والفيديو، وروبوتات الدردشة، وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلاً عن شبكتها الكبيرة من صالات العرض.

وإدراكاً منها للفرص التي يوفرها المغتربون من الجالية الهندية وسوق سياحة الأثرياء في دبي، بدأت «سينكو» المحادثات مع فريق عمل الغرفة خلال معرض شرق الهند الدولي للمجوهرات في أبريل 2022. وبعد فترة وجيزة، طلبت «سينكو» مساعدة الغرفة في التعرف عن كثب على السوق في الإمارة، ومعرفة الأطر التنظيمية والجوانب المصرفية لخدمة خطتها التوسعية في الإمارة. وتقوم الشركة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تسهيلاتها المصرفية في الدولة، وتخطط لافتتاح أول صالة عرض لها في دبي أغسطس المقبل.