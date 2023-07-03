مؤشر سوق دبي لأعلى مستوى في 13 شهراً

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2% في أولى جلسات شهر يوليو وبتداولات قوية تتجاوز ٨٧٧ مليون درهم، ليرتفع من مستوى 3866 نقطة، في أكبر صعود يومي منذ مايو 2022، بدعم من ارتفاع عدد من الأسهم أبرزها قطاع العقار حيث تصدرت أسهم «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» التداولات.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» 9.85% عند مستوى 0.368 درهم، من خلال سيولة هي الأعلى في السوق بقيمة 145.57 مليون درهم. وارتفع «إعمار العقارية» 3.6% إلى 6.65 دراهم، بسيولة قدرها 95 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 7.26% إلى 6.2 دراهم، من خلال تداولات بـ74.37 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «ديوا» 2.67% إلى 2.69 درهم، بسيولة بنحو 60 مليون درهم، وارتفع «دبي الإسلامي» 1% إلى 5.53 دراهم، بتداولات بـ51.5 مليون درهم، وزاد «الإمارات دبي الوطني» 3% إلى 15.3 درهم، بتداولات بـ50 مليون درهم.