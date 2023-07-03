تراجع الأسعار و«عطلة الأضحى» يحفزان مبيعات الذهب

واصلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة انخفاضاً بقيم تراوح بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي الانخفاض في سعر غرام الذهب خلال أربعة أسابيع إلى 9.25 دراهم.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأسواق شهدت معدلات نشاط لافتة في الإقبال على هدايا المشغولات الذهبية، بدعم من الانخفاضات المتواصلة لأسعار الذهب، والتأثيرات الإيجابية لعطلة عيد الأضحى، التي أنعشت الطلب على المشغولات الذهبية».

تأثيرات إيجابية

وقال مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون: «كان لمواصلة أسعار الذهب انخفاضاتها لفترة طويلة، تأثيرات إيجابية في تحفيز العديد من المتعاملين على شراء هدايا المشغولات والعملات الذهبية، خصوصاً مع مواكبة تلك الانخفاضات السعرية لعطلة عيد الأضحى، ما رفع بدوره من معدلات الطلب، وأنعش المبيعات، سواء من قبل المقيمين أو الزوّار».

العملات الذهبية

من جهته، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «عيد الأضحى من المواسم التي تشهد في المعتاد طلباً مرتفعاً في الأسواق على هدايا المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن موسم العام الجاري واكب تراجع أسعار المعدن الأصفر، ما كان له تأثيرات إيجابية أسهمت في رفعت المبيعات، خصوصاً العملات الذهبية.

وأضاف أن «العملات الذهبية من المنتجات التي تشهد طلباً في أوقات تراجع الأسعار، وذلك مع اعتماد العديد من المتعاملين عليها كوسيلة للادخار، فضلاً عن السبائك، كما أنها تصلح للاستخدام في أغراض الهدايا سواء بشكل منفصل، أو مع دمجها مع مشغولات الأساور والقلادات لأغراض الزينة».

في السياق تفسه، قال مدير المبيعات في محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن «المبيعات شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسناً، بسبب عوامل عدة من أبرزها موسما عيد الأضحى والعطلات الصيفية، واستمرار تراجع أسعار الذهب لفترة طويلة، ما حفز العديد من المتعاملين على الشراء».

سعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 230.75 درهماً بانخفاض قيمته درهمان، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 213.75 درهماً بتراجع قدره 1.75 درهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 206.75 دراهم بانخفاض قيمته 1.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 177.25 درهماً بتراجع بلغ 1.5 درهم.