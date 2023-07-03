«صندوق الأوبك» يقرض تنزانيا 60 مليون دولار

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) على منح قرض قدره 30 مليون دولار، كشريحة أولى من تسهيلات بقيمة 60 مليون دولار، للإسهام في إنشاء مشروع لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في شمال غرب تنزانيا، بهدف توفير الطاقة النظيفة بسعر أرخص في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مقر الصندوق، في العاصمة النمساوية فيينا، بأن المشروع يشمل التوسع في توليد الطاقة الكهرومائية، وإغلاق محطات الطاقة الحرارية المكلفة والملوّثة للبيئة، وإنشاء خط كهرباء علوي بطول 166 كيلومتراً لربط منطقة «كاجيرا» في أقصى شمال غرب تنزانيا بشبكة الكهرباء الوطنية. وأوضح الصندوق أن إنشاء خط نقل الكهرباء الجديد سيسمح بتقليل اعتماد تنزانيا على واردات الطاقة الخارجية بالعملة الأجنبية، وتقليص التكاليف.