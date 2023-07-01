متعاملو كهرباء دبي: برنامج "نهجي المستدام " يعزز كفاءة الاستهلاك وخفض البصمة الكربونية

أشاد متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي ببرامج الهيئة الذكية والمبتكرة الهادفة إلى مساعدتهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه. وأكد متعاملو الهيئة من القطاع السكني أن برنامج "نهجي المستدام" يدعم مساعيهم للحد من الهدر وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب تشجيع التنافس الإيجابي بينهم من خلال إتاحة المجال أمامهم لمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، بهدف تحفيزهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة، واتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة مستدام.

وتعتمد الهيئة في برنامج "نهجي المستدام" على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية لدراسة وتحليل سلوك المتعاملين. ويتضمن البرنامج أربع خواص رئيسة تشمل لوحة تحكّم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، وتقريراً شهرياً حول حجم الاستهلاك للكهرباء والمياه، وملف أنماط الاستهلاك والذي من خلاله يمكن الإجابة على عدة أسئلة خاصة بمنزل المستهلك للحصول على مقارنات أكثر دقة، إضافة إلى تقديم نصائح لمساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية للحد من الهدر والإسراف.

وتتيح الهيئة، البرنامج من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي المتوفر على منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية. ويمكن للمتعامل التمتع بالمزايا العديدة والخصائص الفنيّة التي يقدمها البرنامج بعد تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص لدى الهيئة عبر تطبيقها الذكي أو موقعها الإلكتروني، وتحديث ملف "أنماط الاستهلاك" الخاص به. ويتم التفاعل مع المتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي والبريد الإلكتروني، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة.

وقال المتعامل، حيدر زهير هادي: "يوفر برنامج (نهجي المستدام) ميزات عدة بمنتهى البساطة ودون تعقيدات تذكر، فبمجرد تحديث ملف (أنماط الاستهلاك)، يمكننا مقارنة استهلاكنا مع استهلاك المنازل المجاورة والحصول على مقارنات أكثر دقة، وتقارير شهرية حول مقدار استهلاك الكهرباء والمياه. ويسهم استخدام الهيئة لمجموعة من الألوان والأشكال المتعددة في إيضاح التقارير والرسوم البيانية المتوفرة عبر لوحة التحكم، وفهمها على الفور، مما يساعدنا على اتخاذ قرارات مدروسة واعتماد خطة مناسبة لتعزيز كفاءة الاستهلاك".

من جهته، قال المتعامل، جان بول إدوارد: "يتيح لنا البرنامج الحصول على نصائح مهمة مصممة خصيصاً لنا، تراعي عدد أفراد الأسرة وأنواع الأجهزة المستخدمة وغيرها، كما تلفت هذه النصائح انتباهنا إلى سلوكيات يومية يمكن تغييرها ببساطة لتعزيز كفاءة الاستهلاك، مثل استخدم المصابيح الموفرة للطاقة (LED) للإضاءة الداخلية والخارجية وتنظيفها بشكل دوري لأن الغبار يحد من انتشار الضوء، واستخدام أجهزة المؤقت الزمني (Timers) أو أجهزة استشعار الحركة (Motion Sensors) للتحكم بالمصابيح حيثما أمكن، وأجهزة خفض الإضاءة (Dimmers) المناسبة للتحكم في شدة الإضاءة بشكل أفضل".

بدورها، قالت المتعاملة، مارغريت نهمي: "أسعدتني النسخة المحدثة من تطبيق الهيئة الذكي، ومكنتني وعائلتي من الاستفادة من برنامج (نهجي المستدام) على أفضل وجه، وخوض تجربة رقمية سلسة وسهلة وذات قيمة مضافة، والأهم من ذلك أنها تجربة مسلية وممتعة، حيث أقضي مع أطفالي وقتاً لطيفاً في قراءة النصائح المتوفرة عبر البرنامج لإدارة استهلاكنا بكفاءة عالية، ومن ثم تطبيقها، وقد بات أطفالي أول من يبادر لتطبيق هذه النصائح".