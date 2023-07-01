27 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال النصف الأول

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 26 ألفا و953 حسابا جديدا للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة قاربت 48% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 18 ألفا و204 حسابات جديدة خلال النصف الأول من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في يونيو الماضي، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 6532 حسابا، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 4760 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 3870 حساباً، يليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 3010 حسابات، و«الدولية للأوراق المالية» 2285 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 1808 حسابات.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثامن بنحو 838 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 684 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» 615 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 537 حساباً، و«أتش أس بي سي الشرق الأوسط» 415 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 398 حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» 313 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» 262 حساباً.

من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 1.74 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري، على عدد 50.8 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 92.8 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات، على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4% أو ما يعادل 18.03 مليار درهم، ثم «بي اتش ام كابيتال» بحصة 15.1% توازي 14.05 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 12.11%، و«الإمارات دبي الوطني» 7.86 مليارات درهم و«الرمز كابيتال» 6.4 مليارات درهم، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 5.98 مليارات درهم، و«اكس كيوب - صانع سوق» 5.3 مليارات درهم، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 2.62 مليار درهم.

يشار إلى أن مؤشرات أسواق المال الإماراتية سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال نهاية تعاملات شهر يونيو من عام 2023، بالتزامن مع آخر قرارات الفيدرالي الأميركي والإعلان مؤقتاً بالتوقف عن رفع الفائدة خلال منتصف شهر يونيو الماضي، والتلميحات بالعودة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المُقبلة.

وبالاستناد إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، سجل سوق دبي المالي أرباحاً بلغت قيمتها 30.593 مليار درهم بينما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت 88 مليار درهم، بإجمالي أرباح بلغت 118.593 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 6.01% في نهاية تعاملات شهر يونيو من العام الجاري بالغاً مستوى 3791 نقطة، مقابل نحو 3576 نقطة نهاية شهر مايو 2023.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 650.815 مليار درهم بنهاية جلسات ما قبل عيد الأضحى، مقابل نحو 620.222 مليار درهم في الشهر السابق، بمكاسب سوقية بلغت قيمتها 30.593 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.53% خلال الشهرالماضي، بالغاً مستوى 9550 نقطة مقابل نحو 9406 نقاط آخر جلسات الشهر الماضي.

وتزامن ذلك مع ارتفاع كل من سهم أبوظبي الوطنية للطاقة 13.87% وأبوظبي الإسلامي 1.72% وفيرتغلوب 1.84% ودانة غاز 3.61% ورأس الخيمة الوطنية 27.04%.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبى قيمة 2.692 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي من عام 2023، مقابل قيمة قدرها 2.604 تريليون درهم بنهاية شهر مايو السابق، مُسجلاً مكاسب شهرية بنحو 88 مليار درهم.

ويذكر أن مؤشرات أسواق المال الإماراتية ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري رغم المخاوف التي سيطرت على المستثمرين بشأن إفلاس البنوك الأميركية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

