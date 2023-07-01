تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا

أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات خلال يونيو الماضي، ما يزيد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.

وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري بشأن أسعار العقارات في بريطانيا، أن وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت في يونيو 2023 بنسبة سنوية بلغت 3.5%، في أعلى معدل لها منذ 2009، مقابل 3.4% في شهر مايو الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن متوسط سعر العقار في بريطانيا وصل إلى 262 ألفاً و239 جنيهاً إسترلينياً (331 ألف دولار).

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع إلى 0.1% مقابل تراجع نسبته 0.1% في مايو.

وكان الخبراء الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم يتوقعون تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2%.