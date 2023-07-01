وزير فرنسي: الإمارات وباريس مقتنعتان بتسريع التحول للطاقة النظيفة

أكد وزير التجارة الفرنسي، أوليفييه بيشت، أن بلاده ودولة الإمارات مقتنعتان ومتفقتان على ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة تسارع وتيرة مخاطر الاحتباس الحراري في العالم، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في مجال الطاقة الخالية من الكربون.

وقال بيشت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن فرنسا والعالم على قناعة تامة بأن الإمارات ستقدّم نسخة ناجحة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي تستضيفه بمدينة «إكسبو دبي»، خلال نوفمبر المقبل.